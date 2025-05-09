США отримали інформацію про можливий удар по Україні: подробиці

Американські дипломати попереджають про загрозу авіаударів і радять знайти укриття заздалегідь.

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Посольство США закликало до обережності / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Коротко:

Посольство США попередило про можливий авіаудар по Україні

Удар може статися 9 травня або впродовж кількох днів

Громадян США закликали бути готовими до тривог і дійти до укриттів

Посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про наявність конкретної інформації щодо потенційного серйозного повітряного удару по Україні, який може відбутися 9 травня або впродовж кількох наступних днів.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів", – йдеться в офіційній заяві. відео дня

У зв’язку з цим дипломатичне представництво звернулося до громадян США, які перебувають на території України, з рекомендаціями щодо безпеки.

Рекомендації

стежити за повідомленнями місцевих ЗМІ;

заздалегідь визначити найближчі укриття;

встановити на смартфон надійний додаток для повітряного оповіщення;

у разі сигналу тривоги негайно прямувати до сховища;

виконувати вказівки місцевої влади та екстрених служб.

Посольство наголошує на необхідності бути максимально уважними та готовими до оперативних дій у разі надзвичайної ситуації.

Ракетна атака на Україну - останні новини

Як писав Главред, росЗМІ писали з посиланням на джерела, що Путін нібито доручив Міноборони визначити цілі в Києві для удару Орєшніком у відповідь на атаки ЗСУ в День перемоги.

Військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що попри обіцянки Кремля припинити вогонь до Дня перемоги 9 травня, вже протягом перших семи хвилин "перемир'я" російська армія кілька разів ударила реактивними системами залпового вогню по прифронтових районах і лініях бойового зіткнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ завдала масованого удару по Запоріжжю. Росіяни вдарили ударними дронами по Запоріжжю, відомо про кілька пожеж у різних районах міста, крім того, під завалами перебувають люди, зазначили в ОВА.

Що таке посольство США в Україні? Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні — дипломатична установа США в Києві, що відкрита з 23 січня 1992. З травня 2022 року посол Брінк була призначена президентом Байденом на посаду Посла США в Україні, пише Вікіпедія.

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