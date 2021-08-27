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Кулеба розкритикував слова президента Естонії про перспективи України в ЄС

27 серпня 2021, 22:59
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Україна вже передала своє обурення цими словами в естонське МЗС.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба зазначив на заяву президента Естонії / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву президента Естонії Керсті Кальюлайд про те, що Україні для вступу в ЄС знадобиться не менше 20 років.

Як заявив міністр в ефірі телеканал Україна 24, такі заяви естонського лідера недоречні.

"Трохи більше 20 років тому західні країни таким же менторським тоном говорили литовцям, латишам і естонцям: вам треба 20-30 років для ЄС і НАТО дозріти. Тому, безумовно, мені було дивно чути ці слова від президента Естонії. Я з нею розмовляв в цього і вона була оптимістичною. Я не знаю, що на неї вплинуло на інтерв'ю, але ці заяви не відповідають дружньому характеру наших відносин", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що Україна вже передала своє обурення цими словами в естонське МЗС.

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"Ми розчаровані такими заявами і вважаємо їх недоречними. Ми довели цю позицію в МЗС Естонії, послу Естонії в Україні. Вважаємо, що такі речі не повинні звучати від друзів і партнерів", - підкреслив він.

Зазначимо, естонська президент висловилася щодо вступу України до НАТО та ЄС. За її словами, для вступу до Альянсу Україні потрібно вирішити конфлікт на Донбасі.

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Нагадаємо, раніше в Європейській комісії оцінили перспективи членства України в Європейському Союзі.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що не бачить перспектив для запуску процедури членства України в ЄС в найближчі 3-5 років.

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членство в ЄС Дмитро Кулеба членство в НАТО
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