Путін і Лукашенко обговорили ситуацію навколо України і реакцію США і НАТО на вимоги Росії

Путін і Лукашенко обмінялися думками про ситуацію навколо України / УНІАН

Президент Росії Володимир Путін телефоном обговорив "ситуацію навколо України" і "гарантії безпеки Росії" з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

"Глави держав обговорили питання міжнародних відносин, у тому числі ситуацію навколо України, і графік майбутніх зустрічей і переговорів", - повідомили у пресслужбі Лукашенка.

Водночас у пресслужбі Путіна уточнили, що глава Кремля і Лукашенко обговорили реакцію США і НАТО на вимоги РФ щодо гарантій безпеки.

"Розглянуто деякі питання подальшого розвитку двостороннього співробітництва, а також ситуацію навколо реакції США і НАТО на російські пропозиції щодо вироблення довгострокових міжнародно-правових гарантій безпеки Росії", - уточнили у Путіна.

Відзначимо, у Білорусі в четвер, 10 лютого, стартували російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022".

Реклама

Погрози Лукашенка Україні

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна залежить від постачання електроенергії з Білорусі і в разі необхідності він може відключити її.

Крім того, Лукашенко пригрозив, що якщо Київ піде на нібито силовий сценарій щодо звільнення окупованого Донбасу, армія Білорусі "відповість" Україні разом з російськими збройними силами. Лукашенко не виключив і ядерного удару по Україні у разі загострення відносин Росії і заходу.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо Білорусь припинить поставки Україні паливно-мастильних матеріалів та електрики, то у Києва є план дій. При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день припинень поставок з боку Білорусі не зафіксовано.

Читайте також: