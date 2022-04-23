Зеленський зізнався, чи можлива зараз військова деблокада Маріуполя

Володимир Зеленський висловився про деблокад Маріуполя / скріншот

Найближчим часом ЗСУ не готові до деблокади Маріуполя, і найближчим часом її не буде.

"Ми маємо право на військове розблокування наших міст. І сподіваємося, що зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте. До військового розблокування сьогодні ми не готові. І до речі, хлопці, які сьогодні захищають "Азовсталь", саме командири - це розуміють", - заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

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