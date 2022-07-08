"Навішали росіянам, завалили танкову роту": Арестович розповів про успіхи ЗСУ

Арестович розповів про успіхи ЗСУ / колаж УНІАН

У четвер, 7 липня, ЗСУ героїчно відбили всі спроби наступу ворожих військ на Слов'янськ. Російські військові в результаті втратили танкову роту та більш ніж 200 своїх товаришів по службі, розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

"Навішали в Богородичному вчора наші хлопці дуже сильно при спробі наступати. Цей напрямок з Ізюму на Слов'янськ. Танків завалили штук 12, танкову роту. Всього за вчора доповідають 35 танків, не знаю, вірити чи ні, це трохи більше за танковий батальйон", - зазначив він.

За інформацією українського чиновника, ЗСУ відбили атаку, противник втратив загиблими понад 200 осіб.

"Спроба штурмувати провалилася в нуль. Вони намагалися рушити і подивитися на потенціал цього руху", - додав Арестович.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що за останні 10 днів за допомогою американських РСЗВ було знищено не менше 20 ворожих складів з боєприпасами.

Арестович каже, що поява у ЗСУ HIMARS поламала концепцію наступу путінської армії в Україні.

Зазначимо, 8 липня точним ударом Збройних сил України був знищений склад із боєприпасами російських окупантів у Новій Каховці Херсонської області.

Українські захисники влучили в армійський склад РФ у п'ятницю, 8 липня, повідомив депутат обласної ради, радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань

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