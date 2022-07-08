УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Навішали росіянам, завалили танкову роту": Арестович розповів про успіхи ЗСУ

8 липня 2022, 23:23

Спроба штурму військ РФ провалилася, супротивник втратив на полі бою більш ніж 200 осіб.

Арестович, ВСУ
Арестович розповів про успіхи ЗСУ / колаж УНІАН

У четвер, 7 липня, ЗСУ героїчно відбили всі спроби наступу ворожих військ на Слов'янськ. Російські військові в результаті втратили танкову роту та більш ніж 200 своїх товаришів по службі, розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

"Навішали в Богородичному вчора наші хлопці дуже сильно при спробі наступати. Цей напрямок з Ізюму на Слов'янськ. Танків завалили штук 12, танкову роту. Всього за вчора доповідають 35 танків, не знаю, вірити чи ні, це трохи більше за танковий батальйон", - зазначив він.

За інформацією українського чиновника, ЗСУ відбили атаку, противник втратив загиблими понад 200 осіб.

"Спроба штурмувати провалилася в нуль. Вони намагалися рушити і подивитися на потенціал цього руху", - додав Арестович.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що за останні 10 днів за допомогою американських РСЗВ було знищено не менше 20 ворожих складів з боєприпасами.

Арестович каже, що поява у ЗСУ HIMARS поламала концепцію наступу путінської армії в Україні.

Зазначимо, 8 липня точним ударом Збройних сил України був знищений склад із боєприпасами російських окупантів у Новій Каховці Херсонської області.

Українські захисники влучили в армійський склад РФ у п'ятницю, 8 липня, повідомив депутат обласної ради, радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань

Новини Донбасу онлайн:

Читайте також:

війна в Україні Слов'янськ військова агресія РФ Олексій Арестович
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:23

"Навішали росіянам, завалили танкову роту": Арестович розповів про успіхи ЗСУ

23:22

У Собчак розгледіли пристойний вагітний живіт

23:03

Десантники з ЗСУ "демілітаризували" п'ять російських танків і захопили полонених

23:03

Захищаючи Україну від окупантів загинув учасник шоу Екси Олександр Стрикаль

22:53

Російський музичний критик назвав російську співачку, яка назавжди покинула РФ

Реклама
22:33

Росіяни вербують у в'язницях зеків на війну з Україною - ГеращенкоВідео

22:30

Не лише HIMARS: Україна отримає від США новий пакет військової допомогиВідео

22:29

Олег Жданов. Потужний потенціал України в ракетобудуванніВідеоблоги

22:15

Росія померла, культура померла: російський режисер і драматург висловився про батьківщину

22:13

Психологічна допомога в умовах війни: прості та важливі поради експертаВідео

21:48

Відновлення доріг: скільки необхідно коштів та що відбудують в першу чергуВідео

21:46

"Абсолютна нісенітниця": Данілов спростував чутки про конфлікт Зеленського із ЗалужнимВідео

21:22

Молода дружина Макаревича на тропічних островах показала, як виглядає через три місяці після пологів

21:11

"Навіщо мерцеві 300 тисяч рублів?": росіяни активно "косять" від призову в російську армію - ReutersВідео

21:08

Вогонь по центрах управління і складах: в ОП розповіли про перелом у війні з РФВідео

20:34

"Українська ніч настане - вас поховає": партизани передали потужний "Привіт" колаборантам

20:31

Данілов допустив компроміс щодо повернення Криму та нагадав про "розвал Росії"Відео

20:10

Мобільний зв'язок відновлюють під час війни: стало відомо, за яких умовВідео

20:10

Прикмети на 10 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:07

Почався відлік часу: екстрасенс розповів про терміни завершення війниВідео

Реклама
20:03

Як допомогти людині пережити важку втрату: поради психотерапевтаВідео

19:58

Росіяни скаржаться на байдужість Путіна до величезних втрат в Україні - розвідкаВідео

19:49

Штурм РФ захлинувся: на Донбасі ЗСУ "покришили" окупантів, у ворога втратиВідео

19:40

Останніми в заручниках залишаться білорусиПогляд

19:33

Помер засновник легендарного рок-гурту Nazareth - гітарист та автор пісень Менні ЧарлтонВідео

19:29

У США ексчоловік жорстоко позбавив життя українку-патріотку: сиротами залишилися троє дітей

19:10

"Чекати ми не будемо": у Путіна зухвало погрожують Литві через блокаду КалінінградуВідео

18:53

Морг завалений тілами окупантів: нові деталі удару ЗСУ по позиціях РФ у МелітополіВідео

18:50

Буває, що мавпа упускає гранату: мольфарка пояснила, чим небезпечні для світу розбірки Путіна з НАТОВідео

18:48

"Це знищить світ": генерал розповів, чи ризикне Путін застосувати ядерну зброюВідео

18:25

Полювання за шкарпетками ЗСУ: окупанти пробили нове дно і поскаржилися на своє лахміттяВідео

18:23

Гороскоп на завтра, 9 липня 2022: Ракам - удача, Терезам - віщі сни, Козерогам - серйозна сваркаВідео

18:09

Даша Астаф'єва зняла ліфчик і порадувала фанатів спокусливим чиномВідео

17:59

Коп-зрадник отримав кулю: деталі ліквідації колаборанта на ХерсонщиніВідео

17:39

Євгенія Гапчинська порушила мовчання: розповіла про чоловіка в ЗСУ та першу "військову" картину

17:31

Резніков розкрив три сценарії завершення війни та назвав терміниВідео

16:59

Потужна пожежа на Херсонщині: спалахнув ще один склад окупантів РФВідео

16:58

Дипломатичний скандал на саміті G20: Лавров знову влаштував "цирк"Відео

16:46

Ціни на продукти зросли: що подорожчало найсильніше за половину літаВідео

16:40

Прикмети на 9 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
16:34

Жорстоко зґвалтував і задушив: у Хмельницькому хлопець по-звірячому розправився з неповнолітньоюВідео

16:33

"Місто на межі катастрофи": Гайдай розповів про ситуацію в СєвєродонецькуВідео

16:08

Бойовики "ДНР" скасували заборону на смертну кару: іноземці, які воювали за Україну, під загрозою

15:57

"Окупанти з ланцюга зірвалися": ЗСУ влаштували Курську дугу, знищивши танки РФ разом з екіпажамиВідео

15:54

"Це люди, які отруїли наше життя": Горбунов пояснив, чому немає невинних росіян

15:49

Ціни на АЗС обвалилися: скільки коштує бензин і автогаз в УкраїніВідео

15:31

Потенціали абсолютно непорівнянні: Пєсков слідом за Путіним відзначився маячнею про війну в Україні

15:26

Дочка Полякової похвалилася, в який виш вступила

15:18

"Їх усіх пошматували": у РФ розкрили деталі знищення під Харковом загону спецпризначення ГРУВідео

15:17

"Я більше не комплексую": Трінчер похвалилася тілом в напівпрозорій білизні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти