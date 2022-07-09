Окупанти пішли в наступ і нарвалися на ЗСУ: була знищена ціла танкова рота армії РФ

Українські військові жорстко відповіли загарбникам на спробу просуватися вперед і спалили 9 ворожих танків.
Захисники України ліквідували цілу танкову роту російської армії, коли окупанти намагалися піти в наступ.
Було спалено 9 російських танків. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України у Facebook, оприлюднивши відповідне відео.
"На відео зафіксована спільна бойова робота артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України. Зокрема під час наступу ворожої танкової роти українськими десантниками ефективно знищено 9 ворожих танків", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Вони відбулися близько 05:30 ранку в суботу, 9 липня. Над містом дим.
Раніше повідомлялося, що РФ готується до масштабнішого наступу, "оперативну паузу" використовує як прикриття. Загарбники, незважаючи на оголошену ними "паузу", все одно проводять обмежені наступальні дії – вони бояться, що ЗСУ перехопить ініціативу.
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