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Вціліла лише піч: під Києвом пенсіонерка пекла паски на руїнах свого будинку

1 травня 2022, 08:25

Російські окупанти знищили будинок української бабусі, але вона не втратила надію та любов до життя. Жінка готувалася до Великодня на руїнах.

Бабуся пече паски у своєму зруйнованому окупантами будинку
Бабуся пече паски у своєму зруйнованому окупантами будинку / Фото t.me/znua_live

У селі Горенка Київської області літня українка готувалася до свята Великдень в умовах війни. Її будинок повністю зруйновано російськими окупантами, вціліла лише піч - в ній вона і готувала паски.

Фотографії опублікував Telegram-канал ZN UA.

На кадрах видно, що готувати традиційні частування до Великодня жінці довелося буквально на руїнах.

"Село Горенка. Бабуся пече Великодня", - йдеться у повідомленні.

Горенка
Фото t.me/znua_live

Як повідомляв Главред, раніше в Мережу потрапило фото одного зі зруйнованих будинків в Бородянці Київської області. На знімку видно, що від квартири, в якій колись жила українська сім'я, нічого не залишилося. Дивом вціліла лише кухонна шафа.

Однак шафа міцно тримається прірвою, що утворилася після авіаудару. Більш того, весь посуд в шафі — цілий, а зверху на ній стоїть глечик у формі півника.

Уцілілу кухонну шафу можна порівняти зі стійкістю українського народу, який протистоїть російським загарбникам.

Інші новини:

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