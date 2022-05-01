Вціліла лише піч: під Києвом пенсіонерка пекла паски на руїнах свого будинку

Російські окупанти знищили будинок української бабусі, але вона не втратила надію та любов до життя. Жінка готувалася до Великодня на руїнах.
У селі Горенка Київської області літня українка готувалася до свята Великдень в умовах війни. Її будинок повністю зруйновано російськими окупантами, вціліла лише піч - в ній вона і готувала паски.
Фотографії опублікував Telegram-канал ZN UA.
На кадрах видно, що готувати традиційні частування до Великодня жінці довелося буквально на руїнах.
"Село Горенка. Бабуся пече Великодня", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, раніше в Мережу потрапило фото одного зі зруйнованих будинків в Бородянці Київської області. На знімку видно, що від квартири, в якій колись жила українська сім'я, нічого не залишилося. Дивом вціліла лише кухонна шафа.
Однак шафа міцно тримається прірвою, що утворилася після авіаудару. Більш того, весь посуд в шафі — цілий, а зверху на ній стоїть глечик у формі півника.
Уцілілу кухонну шафу можна порівняти зі стійкістю українського народу, який протистоїть російським загарбникам.
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