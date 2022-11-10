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"Після Херсону буде Крим": аналітик пояснив, чому тепер РФ не зможе втримати півострів

10 листопада 2022, 18:58

Росія не захоче віддати окупований півострів, проте не факт, що вона його зможе втримати.

Крым, Владимир Горбач
Росія не захоче віддати окупований півострів, але може просто його не втримати/ Главред, Telegram

Спочатку Росія зрівняла у своєму правовому полі Херсонщину і Крим, а тепер окупанти тікають з правобережжя Херсонської області. Тому Україна навіть з російської точки зору по суті може так само звільнити Крим, як зараз деокуповує інші свої території.

Країна-агресорка РФ не захоче віддавати окупований нею Кримський півострів. Проте не факт, що вона його зможе втримати. Про це розповів політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач в інтерв’ю Главреду.

"Вона може наполягати (на тому, щоб лишити Крим за собою – ред.), але питання у тому, чи зможе вона його фізично втримати. Це залежатиме від розподілу сил на полі бою", – каже аналітик.

Він зазначив, що Росія своїм рішенням про так зване "включення" чотирьох областей України у склад РФ фактично прирівняла їх до Криму. Але в Україні ясно дали зрозуміти агресорам, що ніякого юридичного значення такі рішення Путіна не мають.

Українські військові і далі звільняють території нашої держави, які захопили російські окупанти. А так як тепер ці території в РФ прирівняні до Криму, то Україна з таким самим успіхом може рухатися далі й деокупувати також Крим, зазначає Горбач.

"Своїми останніми рішеннями про включення до складу Росії окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей росіяни фактично зрівняли у правовому статусі їх з Кримом. Тобто що Крим, що ці окуповані території тепер, з точки зору російського законодавства, не відрізняються – усі вони вважаються частинами РФ. Тому якщо ми звільняємо Херсонщину, то так само ми звільняємо і Крим, на тих самих умовах", – пояснює політичний аналітик.

Звільнення Криму

Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що незаконно анексований Росією Крим можна звільнити тільки військовим шляхом. Він зазначив, що це може статися наступного року, проте конкретну дату наступу ЗСУ він не назвав.

Україна планомірно рухається до звільнення Криму, і шанси на його повернення силовим шляхом зростають щодня. Але першим кроком на шляху до цього має бути ліквідація Кримського мосту. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

Екскомандувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес зазначав, що Україна може звільнити окупований Росією Крим вже наступного року, зробивши його непридатним для оборони росіян. Якщо ЗСУ почнуть звільняти Херсонську область все ближче до Криму, то вони зможуть застосувати далекобійну артилерію для знищення російських цілей на півострові. З цим прекрасно впораються HIMARS.

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