Україна звільнить Крим до літа: Ходжес розповів, коли почнеться операція

Україна звільнить Крим до літа / скріншот, УНІАН

Україна може звільнити окупований Росією Крим вже наступного року, зробивши його непридатним для оборони росіян.

Колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що якщо ЗСУ почнуть звільняти Херсонську область все ближче до Криму, то вони зможуть застосувати далекобійну артилерію для знищення російських цілей на півострові. З цим прекрасно впораються HIMARS.

"І як тільки вони (ЗСУ - ред.) почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання або матеріально-технічного забезпечення і військово-морських об'єктах в Криму, то я думаю, що Крим стане непридатним для оборони росіян. І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа", - заявив Ходжес.

Звільнення Криму

Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що незаконно анексований Росією Крим можна звільнити тільки військовим шляхом. Він зазначив, що це може статися наступного року, проте конкретну дату наступу ЗСУ він не назвав.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення Україною Криму означатиме прихід на півострів Європейського Союзу. Кримський півострів отримає серйозні можливості для розвитку, яких він позбувся після окупації Росією. Києву для реалізації своїх планів потрібна вагома Військова, фінансова та санкційна підтримка з боку Європи.

Україна планомірно рухається до звільнення Криму, і шанси на його повернення силовим шляхом зростають щодня. Але першим кроком на шляху до цього має бути ліквідація Кримського мосту. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

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