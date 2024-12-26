Після атаки РФ на Україну на Різдво Байден дав важливе розпорядження Пентагону

За словами президента США, український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці.

https://glavred.net/ukraine/posle-ataki-rf-na-ukrainu-na-rozhdestvo-bayden-dal-vazhnoe-resporyazhenie-pentagonu-10625246.html Посилання скопійоване

Байден доручив Пентагону нарощувати постачання зброї в Україну / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

Байден відреагував на удар РФ по Україні на Різдво

Пентагон має нарощувати постачання зброї в Україну

Російська окупаційна армія влаштувала масштабну атаку на Україну на Різдво, 25 грудня. На агресію РФ відреагували в Білому домі. Зокрема, президент США Джо Байден запевнив, що розпорядився, щоб Пентагон нарощував постачання зброї в Україну.

"У перші години Різдва Росія запустила хвилі ракет і безпілотників проти українських міст і критично важливої енергетичної інфраструктури. Метою цієї обурливої атаки було відрізати українському народові доступ до тепла й електроенергії взимку та поставити під загрозу безпеку енергосистеми", - ідеться в заяві Байдена, оприлюдненій Білим домом.

відео дня

Байден наголосив, що "український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці". Він додав, що Сполучені Штати та міжнародне співтовариство мають продовжувати підтримувати Україну, поки вона не здобуде перемогу над російською агресією.

За його словами, останніми місяцями США надали Україні сотні ракет ППО, "і ще більше вже в дорозі".

На Різдво РФ вдарила ракетами по Україні - головне

Як повідомляв Главред, у ніч на Різдво українські сили протиповітряної оборони протистояли черговій атаці російських дронів-камікадзе типу "Shahed". Тривогу було оголошено в багатьох областях.

Крім того, в ніч на 25 грудня російські окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. О 5:25 було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря. На всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу.

Уранці на Різдво в Харкові прогриміла серія вибухів, місто атакували балістикою. Постраждали люди.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти завдали ударів по українських містах, намагаючись залишити населення без електрики, газу, опалення та води.

Інші новини:

Хто такий Джо Байден? Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред