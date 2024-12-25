Ракетний удар РФ по Україні: Польща екстрено підняла в небо авіацію

Російські окупанти знову б'ють по Україні ракетами.

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РФ обстірює Україну / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

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Польща підняла в повітря авіацію

У стані бойової готовності також системи ППО

У середу, 25 грудня Польща підняла в повітря військову авіацію через масовану російську атаку по Україні. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі в X (Twitter).

У повідомленні йдеться, що через повітряну атаку Російської Федерації, яка може вражати об’єкти, розташовані зокрема на заході України, "у повітряному просторі Польщі почала діяти військова авіація".

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Як зазначає Оперативне командування, у Польщі привели у стан готовності бойові літаки, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

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Як писав Главред, у ніч на 25 грудня російські окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. О 5:25 було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря. По всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу. Вибухи лунали у різних регіонах України.

Тим часом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто під масованим ракетним обстрілом. Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки РФ є троє постраждалих. Спочатку повідомлялося, що отримав поранення 39-річний чоловік. Медики екстреної допомоги госпіталізували потерпілого. Згодом Синєгубов повідомив про ще двох постраждалих у Салтівському районі Харкова. Вони отримали осколкові травми та були госпіталізовані до лікарні.

Міністр енергетики Герман Галущенко написав у Facebook, що ворог знову масовано атакує енергетику України. За його словами, оператор системи передачі вживає необхідних заходів для обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

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Збройні сили Республіки Польща Збройні сили Республіки Польща - війська і сили Польщі, мета яких полягає в захисті свободи, демократії, незалежності та територіальної цілісності польської держави. Війська Польщі складаються із сухопутних військ, військово-морських, військово-повітряних сил, спеціальних військ і військ територіальної оборони. Головнокомандувач - президент Анджей Дуда. Загальна чисельність армії Польщі - 193 тисячі осіб.

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