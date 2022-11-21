Пішли мстити: Росія почала обстріл Херсона, лунають вибухи

ЗСУ, Херсонська область / 10-та гірничо-штурмова бригада

Російські війська почали планомірний обстріл Херсона з лівого берега. Як написав в Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, вони хочуть помститися місцевим.

"РФ почала планомірний обстріл Херсона з лівого берега. Військової логіки немає: просто хочуть помститися місцевим. Це величезний військовий злочин у прямому ефірі", - написав Подоляк.

Також у своєму твіті він звернувся до організації Об'єднаних Націй з прав людини.

"Хтось вже бачив заяви ООН? Або рутина російських звірств вже не цікава?",- запитав радник.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в Херсоні лунають сильні вибухи.

Визволення Херсонщини

Нагадаємо, Збройні Сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнені десятки населених пунктів на півдні України.

З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. км.

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