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"Грандіозний успіх": експерт пояснив, завдяки чому Україні вдалося звільнити Херсон

21 листопада 2022, 18:57

Херсон був єдиним обласним центром, який вдалося захопити окупантам, нагадав Олег Соскін.

Соскін
Олег Соскін оцінив значення звільнення Херсона / УНІАН

Визволення Херсона - це великий успіх України як держави, адже це був єдиний обласний центр, захоплений у ході війни Російської Федерації проти України.

Таку думку висловив директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін в інтерв'ю Главреду.

Він нагадав, що станом на дев'ятий місяць війни Україна звільнила Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську області, частину Луганської області, повернула практично повністю Миколаївську область (за винятком Кінбурнської коси) і правобережну частину Херсонської області разом з Херсоном.

"Це грандіозний успіх, досягнутий за ці важкі місяці завдяки ЗСУ, військовому і політичному керівництву України – і Зеленський, і інші представники влади зіграли важливу роль", — вважає експерт.

Разом з тим він вказав на велику допомогу і підтримку Заходу, завдяки чому ЗСУ змогли звільнити Херсон.

"Потрібно бути відвертими, якби не США, їхня зброя, санкції проти Росії, HIMARS та інші системи, протистояти Росії було б важко. Великобританія при Борисі Джонсоні зіграла дуже важливу роль, та і Євросоюз – Боррель, Мішель, Урсула фон дер Ляйен. Все це разом призвело до успіхів України", — додав Соскін.

Визволення Херсонщини

Нагадаємо, Збройні Сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнені десятки населених пунктів на півдні України.

З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. км.

Читайте більше:

новини Херсона Олег Соскін війна Росії та України
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