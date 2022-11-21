Військовий експерт пояснив, чи варто побоюватися перекидання російських військ з-під Херсона на Донбас / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Спроба росіян наступати на Авдіївському напрямку на Донбасі не принесуть окупантам успіху навіть після того, як вони зміцнять свої війська солдатами, яким вдалося вийти з боїв з ЗСУ в районі Херсона. Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив відомий військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, на даний момент елітні солдати російської армії, які перебували до того на правому березі Дніпра в Херсонській області, командування перекидає на Авдіївський напрямок ‒ для того, щоб відтіснити українські війська.

"Чи будуть вдалі такі кроки, впевнений, що ні. Адже і українські сили мають можливість вивільнити певну частину сил і засобів для контратакуючих дій ‒ для того, щоб посилити наші позиції на Східному фронті", ‒ сказав Селезньов.

Військовий експерт особливо зазначив - перебираючись на лівий берег Дніпра на Херсонщині і підриваючи на собою всі мости, окупанти розраховували собі забезпечити відносну безпеку. Однак і на Лівобережжі вони піддаються ударам з боку українських партизанів.

"Працюють наші вовкулаки, працюють наші партизани. Ми розбиваємо склади ворога з боєприпасами і там, де вони знаходяться", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Главреду військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив - після того, як українські війська звільнили Херсон, російські окупанти більше не зможуть постачати з Криму свої війська, які зараз перебувають у Запорізькій області.

До того повідомлялося, що Збройні сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї

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