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Порошенко прибув на допит у ДБР і відмовився давати свідчення

31 січня 2022, 11:36
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Експрезидент заявив, що Держбюро розслідувань займається політичним переслідуванням опозиції. Саму справу Порошенко назвав "абсолютно порожньою та нікчемною".

Петро Порошенко
Петро Порошенко 31 січня прибув на допит у ДБР / Reuters

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко у понеділок, 31 січня, прибув на допит до Державного бюро розслідувань.

Допит був запланований на 11:00 і закінчився дуже швидко.

"Я (...) як Ззаконослухняний громадянин безумовно виконую вимоги закону і прибув на допит", - сказав Порошенко під стінами ДБР, назвавши справу, в якій його викликали в бюро, "абсолютно порожньою і нікчемною".

"Жодної співпраці з мого боку не буде", - додав він.

Вже в будівлі Держбюро розслідувань Порошенко зустрів слідчий. Екс-президент зазначив, що той займається політичним переслідуванням опозиції. Нардеп додав, що клопотатиме про його відвід у суді.

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Адвокат Порошенка уточнив, що "слідство встановило все, що їм потрібно, оскільки вони відмовляються викликати на допит Зеленського, Арахамію та інших осіб, які чітко висловлювалися у цій справі".

У Держбюро розслідувань підтвердили, що Петро Порошенко відмовився давати свідчення слідчому і відмовився підписувати протокол про свою відмову.

"Будь-який підозрюваний, навіть якщо це народний обранець, у будь-якому кримінальному провадженні не може визначати кількість допитів та види процесуальних дій, які слід провести під час розслідування. Статус народного депутата не дає права ігнорувати Кримінальний процесуальний кодекс. Наголошуємо, брати участь у процесуальних діях є обов'язком Порошенка (...) Відмова співпрацювати зі слідством і давати свідчення може свідчити про те, що Порошенко усвідомлює свою провину, і саме тому намагається зірвати проведення законних процесуальних дій", - йдеться в повідомленні на сайті ДБР.

Справа Порошенко

20 грудня Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій колишньому президенту України, народному депутату від Європейської солідарності Петру Порошенку.

Йому інкримінують "сприяння діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" в 2014-2015 роках. Тоді Порошенко віддав перевагу не постачанню вугілля з Африки, а постачанню з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Координував поставки, імовірно, Віктор Медведчук.

Документ підписала не Генеральний прокурор Ірина Венедиктова, а її заступник Олексій Симоненко.

Порошенко був викликаний на допит 23 грудня, проте політик поїхав з країни, заявивши, що повернеться в січні. Після цього його помітили в Стамбулі - він зустрівся із Вселенським патріахом. Потім Порошенко відправився до Варшави.

Пізніше суд наклав арешт на майно Петра Порошенка.

Вранці 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко повернувся в Україну.

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