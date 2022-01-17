У Порошенка в Жулянах вийшла заминка зі слідчими ДБР через паспорт

Порошенко прибув до Жулян 17 січня / скріншот

Вранці 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прибув до аеропорту "Київ" (Жуляни) рейсом Wizzair з Варшави.

Нардеп Європейської солідарності Олексій Гончаренко заявив, що біля стійки паспортного контролю його зустріли слідчі Державного бюро розслідувань і не віддавали паспорт.

Сам Порошенко заявив, що йому не віддають паспорт вже понад 10 хвилин. Він назвав те, що відбувається, провокацією та закликав пустити його на територію України.

Як пише Страна, у ДБР заявили, що прямо зараз проводять процесуальні дії. Також кажуть, що йде перевірка документів Порошенка. Для цього і забрали його паспорт. Пізніше паспорт Порошенка повернули і пропустили. Він вийшов з аеропорту.

Реклама

Справа Порошенко

20 грудня Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій колишньому президенту України, народному депутату від Эвропейської солідарності Петру Порошенку.

Йому інкримінують "сприяння діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" в 2014-2015 роках. Тоді Порошенко віддав перевагу не постачанню вугілля з Африки, а постачанню з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Координував поставки, имовірно, Віктор Медведчук.

Документ підписала не Генеральний прокурор Ірина Венедиктова, а її заступник Олексій Симоненко.

Порошенко був викликаний на допит 23 грудня, проте політик поїхав з країни, заявивши, що повернеться в січні. Після цього його помітили в Стамбулі - він зустрівся з Вселенським патріахом. Потім Порошенко відправився до Варшави.

Пізніше суд наклав арешт на майно Петра Порошенка.

Сам Порошенко порушення справи проти нього називає суто політичним кроком чинного президента Володимира Зеленського. При цьому депутат упевнений, що ніхто після повернення до Києва не буде його заарештовувати.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в Офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.

Читайте також: