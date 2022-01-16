Порошенко анонсував повернення в Україну та оцінив ймовірність арешту

Петро Порошенко та Володимир Зеленський / УНІАН

Екс-президент України, лідер парламентської фракції Європейська солідарність Петро Порошенко заявив про намір прийти на засідання Печерського райсуду, де слухатиметься його справа.

В ході прес-конференції у Варшаві він висловив упевненість в тому, що до нього не буде застосований такий запобіжний захід, як арешт.

"Чи затримають мене? Я кажу вам: Ні! Не тому, що я так впевнений у собі, але я не бачу підстав для арешту", - заявив Порошенко.

За його словами, в понеділок збирається піти на засідання Печерського районного суду Києва. При цьому він зазначив, що не довіряє цьому суду.

"Якщо мене запитати, чи довіряю я Печерському районному суду, то скажу, що ні", - сказав Порошенко.

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Він підкреслив, що якщо президент Володимир Зеленський все-таки вдасться до таких заходів, то тільки зашкодить собі.

"Але знову хочу сказати: я повертаюся в Україну боротися за Україну, а не проти пана Зеленського", - додав політик.

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Справа Порошенка

Колишнього президента України Петра Порошенка звинувачують у державній зраді. У справі йдеться про постачання вугілля з ОРДЛО та сприяння терористичним організаціям.

Коли 17 грудня 2021 року представники ДБР намагалися вручити йому повістку у цій справі, Порошенко від них втік. Після цього його помітили в Стамбулі - він зустрівся з Вселенським патріахом. Потім Порошенко відправився до Варшави, де знаходиться досі.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в Офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.

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