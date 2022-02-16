Порошенко "дихає у спину" Зеленському: опубліковано свіжий президентський рейтинг

Зеленський і Порошенко лідирують у президентському рейтингу / Колаж УНІАН, Reuters

Якби вибори президента України відбулися в першій половині лютого 2022 року, найбільше голосів отримали б чинний глава держави Володимир Зеленський і його попередник, лідер Євросолідарності Петро Порошенко.

За Зеленського віддали б свої голоси 25,1% українців серед тих, хто визначився з вибором, за Порошенка - 21,8%. Різниця в підтримці кандидатів - вища за похибку, тобто формально Зеленський - на першому місці, повідомляє КМІС.

Далі в рейтингу електоральних симпатій:

Юлія Тимошенко - 11,8%;

Юрій Бойко - 8,3%;

Дмитро Разумков - 7,2%;

Євген Мураєв - 6,5%;

Ігор Смешко - 6,1%;

Володимир Гройсман - 4,8%;

Олег Ляшко - 3,9%.

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Свіжий президентський рейтинг / Фото kiis.com.ua

Як зазначають соціологи, в порівнянні з груднем 2021 року лише у випадку Бойка простежується статистично значиме (вище за похибку) зростання рейтингу. У всіх інших випадках різниця в рейтингу в межах похибки

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"Крім того, доцільно звернути увагу на скорочення розриву між Зеленським і Порошенком - якщо в грудні різниця становила 7,4% (серед тих, хто визначився з вибором), то зараз різниця - 3,3%", - зазначають соціологи.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 5-13 лютого 2022 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів були опитані 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Як повідомляв Главред, 1 лютого Центр Разумкова надав новий президентський рейтинг. За даними соціологів, якби президентські вибори відбулися наприкінці січня 2022 року, найбільше голосів отримали б два кандидати.

Зокрема, за Володимира Зеленського були готові голосувати 26,0% учасників виборів, а за Петра Порошенка - 24,2%. За Юлію Тимошенко мають намір проголосувати 10,3%, а за Дмитра Разумкова - 8,2%.

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