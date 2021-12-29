Зеленський очолив рейтинг "політик року-2021", але розчарував 45% українців - опитування

Володимир Зеленський / УНІАН

45,1% українців головним розчаруванням 2021 року серед усіх українських політичних діячів вважають президента України Володимира Зеленського. Водночас 17,3% назвали його "політиком 2021 року".

Про це свідчать опубліковані 29 грудня результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

8,5% опитаних розчаруванням року, що минає, назвали п'ятого президента України, нардепа від "європейської солідарності" Петра Порошенка.

3,4% респондентів сказали, що найбільше розчаровані в нардепі від "Опозиційної платформи – за життя" Вікторі Медведчуку.

3% українців вважають розчаруванням року нардепа, екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

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Ще 3% громадян розчаровані у всіх політиках.

читайте такожУ яких країнах хочуть жити і працювати українці - результати опитуванняУ рейтингу "Політик року 2021" Зеленський обійшов ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова (8,1%) і експрезидента Петра Порошенка (8%).

Результати опитування / dif.org.ua

Нагадаємо, згідно з цим же опитуванням глава європейської солідарності, п'ятий президент Петро Порошенко міг би набрати 50,1% голосів у другому турі виборів глави держави, якби вони проходили найближчим часом. Чинного президента України Володимира Зеленського готові підтримати 49,9% українців.