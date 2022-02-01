Зеленський знову на висоті: з'явився свіжий президентський рейтинг

Зеленський випереджає Порошенка на 2% / колаж УНІАН

Центр Разумкова надав новий президентський рейтинг. За цією інформацією, якби президентські вибори відбулися наприкінці січня 2022 року, найбільше голосів отримали б два кандидати.

Зокрема, за Володимира Зеленського готові голосувати 26,0% учасників виборів, а за Петра Порошенка - 24,2%.

За Юлію Тимошенко мають намір проголосувати 10,3%, а за Дмитра Разумкова - 8,2%.

Юрій Бойко та Євген Мураєв отримали б по 7%. Ігор Смешко-5,4%, Володимир Гройсман - 3,1%, Олег Ляшко - 2,0%, Віктор Медведчук - 1,6%, Олег Тягнибок - 0,9%.

Дослідження було проведено з 28 по 31 січня 2022 року за участю 1206 респондентів по всій Україні, крім територій, окупованих Росією методом телефонних інтерв'ю.

Нагадаємо, у попередньому рейтингу з приводу президентських виборів чинного главу держави Володимира Зеленського були готові підтримати 23,5% громадян України, які визначилися з вибором, у разі, якби голосування проходили найближчої неділі.

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