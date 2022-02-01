Євросолідарність лідирує, а Слуга народу відстає: опубліковано новий рейтинг партій

У Раду проходять 7 партій, лідируючу трійку замикає Батьківщина.
Якби вибори до Верховної Ради України відбулися наступної неділі, Європейську солідарність Петра Порошенка підтримали б 25,2% серед тих, хто визначився зі своїм голосом. На другому місці Слуга народу – 18,4%. У трійці Батьківщина Юлії Тимошенко, за яку готові проголосувати 12,6% потенційних виборців. Про це йдеться в дослідженні Центру Разумкова, яке проводилося в період з 28 по 31 січня.
Згідно з даними опитування, до Ради потрапляють шість політичних сил. Європейська солідарність випереджає Слугу народу майже на 7%. У першій п'ятірці - ОПЗЖ і Розумна політика Дмитра Разумкова.
Які партії можуть опинитися у Верховній Раді
- Європейська солідарність – 25,2%
- Слуга народу –18,4%
- Батьківщина –12,6%
- ОПЗЖ – 6,3%
- Розумна політика – 8,7%
- Наші – 5,3%.
Інші політичні сили не набирають 5% прохідного бар'єру.
Соціологи фіксують зростання рейтингу ЄС порівняно з жовтнем 2021 року – з 12,4% до 17,5% і зниження показників Української стратегії Гройсмана (з 4,6% до 2,3%).
Головною і реальною опозицією до влади 33,1% вважають Євросолідарність. На другому місці ОПЗЖ – 19%. Батьківщину називають опозицією 11,3% виборців.
читайте такожСлуга народу лідирує, а Євросолідарність Порошенка відстає: опубліковано свіжий рейтинг партійПідкреслюється, що дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова в період з 28 по 31 січня 2022 року методом телефонного опитування. Фахівці опитали 1206 респондентів у віці від 18 років по всій території України, крім захоплених Криму та Донбасу.
Похибка дослідження не повинна перевищувати 2,9%.
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