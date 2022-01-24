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Порошенко впритул наблизився до Зеленського в президентському рейтингу - опитування

24 січня 2022, 10:52

Інші кандидати в президенти України йдуть зі значним відставанням від лідерів гонки.

Порошенко, Зеленський
Петро Порошенко та Володимир Зеленський / УНІАН

На президентських виборах чинного главу держави Володимира Зеленського готові підтримати 23,5% громадян України, які визначилися з вибором в разі, якби голосування проходило найближчої неділі.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 20-21 січня.

За п'ятого президента, лідера партії Європейська Солідарність Петра Порошенка проголосували б 20,9% опитаних.

Інші кандидати в президенти України йдуть зі значним відставанням від лідерів гонки:

  • за лідера Батьківщини Юлію Тимошенко проголосували б 11,8% респондентів, які визначилися з вибором;
  • за лідера партії Сила і честь Ігоря Смешка - 9,6%;
  • за лідера опозиційної платформи-за життя Юрія Бойка - 9,3%;
  • за екс-нардепа Євгена Мураєва - 6,8%;
  • за екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова - 5%;
  • за екс-прем'єра Володимира Гройсмана - 4,3%;
  • за лідера партії Радикальна партія Олега Ляшка - 3,4%;
  • за народного депутата фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука - 2,6%;
  • за лідера Свободи Олега Тягнибока - 1,1%.

За даними опитування, більшість респондентів (62,5%) не підтримують, щоб Зеленський балотувався на другий термін. Підтримують - 30,3%.

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/ kiis.com.ua

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням).

читайте такожПадіння рейтингів ставить Зеленського перед дуже непростим виборомОпитано 1205 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим) . Вибірка репрезентативна для дорослого населення (Вік 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, тимчасово не контрольовані владою України-АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, який проводився з 3 по 11 грудня, в першому турі за президента Володимира Зеленського готові були проголосувати 27,1% українців. За політика Петра Порошенка-19,7%. Замикала лідируючу трійку Юлія Тимошенко-11,3%.

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Петро Порошенко Володимир Зеленський рейтинг соціологічне опитування
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