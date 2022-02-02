Українці вважають себе нещасною нацією: яке місце посіла країна в рейтингу

57% населення світу задоволені життям, лише 13% їй не задоволені і ще 28% не відчувають ні задоволення, ні невдоволення.
В Індексі щастя Україна (+20%) займає 38 місце з 44-х - таким чином, українці потрапили до топ-10 найнещасливіших націй світу.
За даними Міжнародного опитування Gallup International, яке в Україні проводили фонд Демократичні ініціативи та КМІС, 57% населення світу задоволені життям, лише 13% їй не задоволені і ще 28% не відчувають ні задоволення, ні невдоволення.
Найщасливішими себе відчувають мешканці:
- Колумбії (+79%),
- Казахстану (+76%),
- Албанії (+74%),
- Еквадору (+73%)
- Малайзії (+73%).
Як і в попередніх опитуваннях Gallup, населення Латинської Америки, Африки та Східної Азії відчуває себе найщасливішим з усіх країн світу, тоді як жителі Європи, Близького Сходу та Росії відчувають себе більш нещасними.
Раніше Главред писав про те, що майже половина українців-понад 42% - заявила, що не хоче переїжджати на постійне місце проживання за кордон. Близько 11% громадян України не проти емігрувати. За даними соціологів, 42,4% учасників опитування не хочуть залишати Україну. Ще 20,3% українців обрали варіант "скоріше ні" на питання про можливу еміграцію.
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