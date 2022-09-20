УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Україні можуть дати літаки F-16 за 2-3 роки після рішення про постачання - главком США в Європі

20 вересня 2022, 10:51

У Києва завдяки допомозі колективного Заходу є зброя для захисту і запобігання Третьої світової війни, вважає Джеймс Хекер.

F-16
Заходу знадобиться час на навчання українських пілотів - Хекер / Вікіпедія

Україна може отримати сучасні винищувачі F-16 за 2-3 роки після того, як буде ухвалено рішення щодо їх постачання Києву. Тривалість термінів пов'язана з питаннями навчання пілотів і логістикою. Про це заявив командувач ВПС США у Європі та Африці генерал Джеймс Хекер.

Як повідомляє Politico, він розповів про те, що постачання Україні передових винищувачів F-16 очікуються тільки за 2-3 роки після того, як буде ухвалено відповідне політичне рішення.

За його словами, передати літаки швидко не вийде, оскільки потрібно навчити пілотів і опрацювати матеріально-технічні питання.

Хекер також сказав, що країни Заходу будують плани про довгострокову військову допомогу Україні, оскільки війна Москви проти Києва може затягнутися на роки.

Крім того, американський воєначальник вважає, що наразі Києву надається достатня кількість зброї, щоб Україна змогла захиститися, а війна не стала Третьою світовою.

"Принаймні, зараз Україна має те, що їй потрібно, щоб вижити, боротися і намагатися захистити свою суверенну країну, не перетворюючи це в Третю світову війну", - стверджує генерал.

Також Джеймс Хекер підкреслив, що Штати надають Україні оперативну інформацію розвідки. Однак американці не працюють над вибором цілей.

Військова авіація заходу для України

Видання Financial Times з посиланням джерела в Пентагоні повідомило, що Захід розглядає можливість надання Україні систем протиповітряної оборони і винищувачів.

Американці відзначають, що ЗСУ, незважаючи на успіхи на фронті, доведеться довго воювати з військами РФ на півдні і сході, тому українцям потрібна додаткова зброя.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Захід, як і раніше, побоюється прямого військового зіткнення з Росією. Тому країни не готові до впровадження безпольотної зони над Україною та закриття неба.

Дивіться відео ТСН - Росія не напала б на Україну, якби у Києва були ракети дальністю до 500 км

Інші новини:

новини США ВПС F-16 новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:53

Казанська Осіння 2021: дата, традиції та магія дня, пора весіль, молитва

10:51

Україні можуть дати літаки F-16 за 2-3 роки після рішення про постачання - главком США в ЄвропіВідео

10:35

Прикмети на 21 вересня: які 4 речі не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці, щоб в біду не потрапитиВідео

10:23

Григорій Козловський знову відзначений медаллю, грамотами та іншими нагородами українських військових актуально

10:03

У вересні можна не чекати: коли в Україну прийде бабине літо - прогноз синоптикаВідео

Реклама
09:51

Росія побоюється ударів України і вивела свої підводні човни з Криму – розвідка БританіїВідео

09:38

В Алчевську прогриміли вибухи в "улюбленому місці окупантів", де вони дислокувалися – ЗМІ

09:06

Контрнаступ ЗСУ викликає паніку в Кремлі та армії РФ - ISW

08:49

Гороскоп на сьогодні 20 вересня 2022: Тільцям - небезпека, Ракам - заздрість, Дівам - втратаВідео

08:45

Загинули 70% особового складу: Генштаб назвав втрати ворога після ударів по Новоайдарі та СватовомуВідео

08:30

Як усунути запах в дачному туалеті: ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся "рецепт"Відео

08:22

Путін хоче "швидше" закінчити війну в Україні - ЕрдоганВідео

08:20

СРСР прокинувся і плюнув нинішнім правителям Росії в обличчяПогляд

08:08

ЗСУ потопили баржу РФ, битком набиту технікою та окупантамиВідео

07:53

Німеччина і Словенія домовилися про танки для ЗСУ: Україна отримає 28 модернізованих Т-55

07:07

Стало відомо ім'я закатованого в Ізюмі бійця з синьо-жовтими браслетами на руціВідео

06:40

План Путіна провалився: у Пентагоні назвали головні проблеми Кремля у війні в УкраїніВідео

06:10

Угорщина може зсередини розвалити Євросоюз, або Чому Орбан відчув себе угорським ПутінимПогляд

05:50

Коли в Україні припиняться дощі і вдарить + 28: синоптики назвали найспекотніший деньВідео

05:01

"Ви ж віруюча людина": Волочкова здалася з великим мужиком на ліжку, Панін зацінив

Реклама
04:30

Народжені в рік Бика: які вони у відносинах і як домогтися успіху

03:58

"Мої очі, вуха і серце кровоточать": Мадонна розчарувала фанатів відвертим лесбійським танкомВідео

03:35

"Зима" прийшла у вересні: українцям дали крижаний прогноз зі снігомВідео

03:20

Найсмачніша морква по-корейськи: швидкий рецепт, від якого дух захоплюєВідео

02:55

У РФ є цілі регіони – донори живої сили для армії, і їй невигідно щось змінювати – АндрусівВідео

02:12

Не витівка відьом, а робочий лайфхак: навіщо закопують волосся в горщик з квіткою

01:35

Експерт пояснив, чому ЗСУ важливо бити по військових об'єктах в межах РосіїВідео

01:28

Дайте іноагента тій жінці, яка співає: Брежнєва відреагувала на скандальну заяву ПугачовоїВідео

00:51

Прикмети на 20 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб велику удачу в будинок залучитиВідео

19 вересня, понеділок
23:50

Окупантів чекає "котел": найближчим часом ЗСУ готові оточити Лиман - АрестовичВідео

23:31

Пропагандистка Скабєєва приголомшила "правдою" всіх росіянВідео

22:59

Кіркоров розлютився, почувши про Пугачову

22:59

"Помста неминуча!": українська IT-армія зламала сайт ПВК "Вагнер" і отримала важливі даніВідео

22:55

"Нагадує стосунки з абьюзером": Осадча розповіла, чому не можна "озиратися" на росіян

22:36

В Україні впали ціни на гречку: скільки коштує купити крупуВідео

22:05

У РФ відреагували на прохання провести "референдум" в "ЛДНР"Відео

22:03

Хоч зубами вигризай: як швидко відмити чашку від слідів чаю і кави

21:34

Зеленський терміново скликав Ставку верховного головнокомандувача: подробиціВідео

21:31

Бігти або здаватися в полон: Зеленський розповів, як окупантам вдасться вижити

21:28

Приносять багатство та неймовірний прибуток: 5 жіночих імен, які зроблять чоловіка успішнимВідео

Реклама
21:04

Бойовики "ЛДНР" просяться в РФ і вимагають негайно провести "референдум": у Зеленського відповілиВідео

20:44

Воював у Чечні та на Донбасі: ЗСУ ліквідували російського депутата

20:42

Вся Україна плаватиме: синоптики попередили про потужний циклон і різке похолоданняВідео

20:41

ФСБшники "качають" ПутінаПогляд

20:28

Кароль відреагувала на пропозицію позбавляти зірок-запроданців почесних званьВідео

20:15

Кіно та серіали стануть доступнішими для криптофанів: біржа WhiteBIT уклала партнерську угоду з Netflix актуально

20:00

Російські окупанти в пастці, у них вже не з'явиться мотивація - АндрусівВідео

19:57

Німеччина віддасть ЗСУ ще чотири установки Panzerhaubitze 2000 - Міноборони ФРНВідео

19:50

Димний осінній смак дині: як і коли правильно потрібно їсти смачну ягодуВідео

19:46

Росіяни думають здаватися в полон на Херсонщині, керівництво виходить на зв'язок з ЗСУ - ОК "Південь"Відео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтень
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересні
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти