Україні можуть дати літаки F-16 за 2-3 роки після рішення про постачання - главком США в Європі

Заходу знадобиться час на навчання українських пілотів - Хекер / Вікіпедія

Україна може отримати сучасні винищувачі F-16 за 2-3 роки після того, як буде ухвалено рішення щодо їх постачання Києву. Тривалість термінів пов'язана з питаннями навчання пілотів і логістикою. Про це заявив командувач ВПС США у Європі та Африці генерал Джеймс Хекер.

Як повідомляє Politico, він розповів про те, що постачання Україні передових винищувачів F-16 очікуються тільки за 2-3 роки після того, як буде ухвалено відповідне політичне рішення.

За його словами, передати літаки швидко не вийде, оскільки потрібно навчити пілотів і опрацювати матеріально-технічні питання.

Хекер також сказав, що країни Заходу будують плани про довгострокову військову допомогу Україні, оскільки війна Москви проти Києва може затягнутися на роки.

Крім того, американський воєначальник вважає, що наразі Києву надається достатня кількість зброї, щоб Україна змогла захиститися, а війна не стала Третьою світовою.

"Принаймні, зараз Україна має те, що їй потрібно, щоб вижити, боротися і намагатися захистити свою суверенну країну, не перетворюючи це в Третю світову війну", - стверджує генерал.

Також Джеймс Хекер підкреслив, що Штати надають Україні оперативну інформацію розвідки. Однак американці не працюють над вибором цілей.

Військова авіація заходу для України

Видання Financial Times з посиланням джерела в Пентагоні повідомило, що Захід розглядає можливість надання Україні систем протиповітряної оборони і винищувачів.

Американці відзначають, що ЗСУ, незважаючи на успіхи на фронті, доведеться довго воювати з військами РФ на півдні і сході, тому українцям потрібна додаткова зброя.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Захід, як і раніше, побоюється прямого військового зіткнення з Росією. Тому країни не готові до впровадження безпольотної зони над Україною та закриття неба.

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