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Зі 100 мобілізованих у строю-10-20 осіб: військком ЗСУ назвав тривожні цифри

Олексій Тесля
16 вересня 2023, 14:56 оновлено 16 вересня, 15:21
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Військові потребують, в першу чергу, поповнення військових частин, підкреслив Віталій Бережний.
Бережний
Віталій Бережний озвучив цифри мобілізації на Полтавщині / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , poltava.to

Станом на 15 иересня Полтава виконує 8% від планового завдання мобілізації, встановленого Генштабом, а загальне виконання планового завдання за вересень становить 13%, розповів в.о. начальника Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП Віталій Бережний.

За словами Бережного, обласні показники по загальній мобілізації, які доводить Генштаб за дорученням президента України, вкрай низькі. Про це він заявив в ході сесії Полтавської міської ради, яка транслювалася на YouTube порталі міськради.

Він підкреслив, що військові потребують, в першу чергу, поповнення військових частин. Наприклад, з 100 осіб, які поповнили підрозділи восени минулого року, залишилося 10-20, решта — це загиблі, поранені і виведені з ладу.

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Воєнком зазначив, що Полтава за показником призову знаходиться на останньому місці в області. На 15 вересня Полтава виконала план всього на 13%. ТЦК і СП виконує всього 8% від планового завдання, встановленого Генштабом. Військкомати Лубен, Кременчука та Полтавського району працюють краще.

Бережний запропонував розгорнути в мікрорайонах 3 ділянки оповіщення, стільки ж в старостатах, і відправити туди представників виконкому, які допомагали б встановити наявність військовозобов'язаного. На цих ділянках також слід працювати з тими, хто хоче служити за контрактом.

Крім того, Бережний повідомив, що незабаром в області буде створена велика механізована бригада, тому він попросив депутатів всебічно допомогти цьому процесу.

Раніше повідомлялося, чи мають право співробітники ТЦК гальмувати транспорт для роздачі повісток. Зупиняти автомобільний транспорт, для того, щоб вручати повістки, працівники ТЦК не мають права (на відміну від поліції), сказав воєнком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський звільнив усіх обласних воєнкомів. У тексті указу йдеться, що на посади керівників ТЦК і СП рекомендується призначати офіцерів, які беруть участь у бойових діях. Призначення буде проводитися після перевірки СБУ.

Раніше повідомлялося, що військовий комісар одного з районів на Закарпатті змушував солдатів будувати собі будинок. Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру.

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мобілізація військкомати новини Полтави війна Росії та України
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