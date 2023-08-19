Чи мають право співробітники ТЦК гальмувати транспорт для роздачі повісток: відповідь воєнкома

Зупиняти автомобільний транспорт, для того, щоб вручати повістки, працівники ТЦК не мають права (на відміну від поліції), сказав воєнком.

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За словами офіцера, на відміну від копів, працівники ТЦК не мають права зупинити транспортний засіб / УНІАН

Під час мобілізації працівники ТЦК (в просторіччі - військкоматів) не мають права зупиняти громадський транспорт (для того, щоб вручати повістки водіям і пасажирам). Про це заявив начальник відділу військового обліку Запорізького обласного ТЦК Андрій Гуренко, передає "Суспільне".

За словами офіцера, працівники ТЦК не мають права зупинити транспортний засіб (це право є тільки у співробітників Нацполіції).

"Таких випадків я, припустимо, не знаю, що військовослужбовці маршрутку зупиняють. Якщо ви стали свідками таких випадків, повідомляйте у відповідні районні територіальні центри або звертайтеся до начальника обласного територіального центру, і ми будемо вживати заходів", — Гуренко.

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За словами офіцера, вручати повістки в громадських місцях представникам ТЦК дозволено.

"У зв'язку з тим, що не всі громадяни виконують правила військового обліку, виникає необхідність уточнити їх облікові дані. Тільки з цією метою. Тому що громадяни, які перебувають на вулицях або в громадських місцях, вони не всі підлягають призову. Там сотні причин різних: стан здоров'я, освіта, бронювання, надання відстрочок, догляд за близькими своїми родичами та ін.Але вручати повістки їм дозволено, щоб уточнити їх персональні дані. Чинним законодавством не заборонено вручати повістки в громадських місцях", - сказав Гуренко.

Офіцер зазначив, що повістка обов'язково повинна бути підписана керівником відповідного територіального центру — "однієї тільки печатки недостатньо".

Нагадаємо, що в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

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