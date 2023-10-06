У ТЦК розповіли, що не можна робити військкомам під час вручення повісток

Повістка до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) дійсна тільки в тому випадку, якщо військовозобов'язаний отримав її особисто.

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Повісток шляхом Дії поки що не буде - спікер Полтавського ТЦК / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН

Співробітники Територіальних центрів комплектування (військкоматів) можуть вручати військовозобов'язаним повістки на вулиці. Втім, вони категорично не мають право застосовувати до громадян силу. Повістка є дійсною тільки у тому випадку, якщо вона була вручена особисто в руки. Про це заявив речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін.

В інтерв'ю Телеграф він розповів про те, що працівники військкоматів мають право вручати повістки військовозобов'язаним на вулицях. Але запрошення до ТЦК дійсно тільки у тому випадку, якщо людина отримала його особисто в руки.

Що заборонено робити працівникам ТЦК при врученні повістки:

Передавати повістку військовозобов'язаному через родичів і знайомих;

Застосовувати щодо громадянина силу або утримувати людину;

Забирати документи, мобільний телефон, а також заходити на приватну територію без співробітників правоохоронних органів і відповідних підстав.

Чи будуть повістки у Дії

Крім того, представник ТЦК зазначив, що наразі у держави немає планів змінювати принцип видачі повісток.

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"Перш за все, якщо повістки посилати через "Дію", то всі громадяни повинні мати смартфон — що далеко не так. Також можна видалити повідомлення або застосунок", - сказав Роман Істомін і підкреслив, що для видачі електронних повісток повинні бути внесені зміни на законодавчому рівні.

Раніше адвокат Антон Маринич пояснив, чи мають право співробітники військкоматів затримувати людей на вулиці. За його словами, громадян можуть затримувати виключно в тому випадку, якщо є правопорушення. Такі заходи може застосовувати поліція.

Нагадаємо, ДБР затримало двох працівників військкомату на Львівщині. Як встановило слідство, вони причетні до побиття чоловіка і незаконного утримання його в приміщенні ТЦК. Вони змушували громадянина пройти медичну комісію.

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