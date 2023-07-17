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Потрапляють у свої ж пастки: Гуменюк розповіла, як росіяни вправно самоліквідовуються

Аліна Дембіцька
17 липня 2023, 20:52 оновлено 17 липня, 20:59
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Окупанти послідовно повертаються на ті позиції, з яких їх змусила відступити повінь, спричинена підривом Каховської ГЕС.
HIMARS, армия РФ
Гуменюк розповіла, як росіяни вправно самоліквідовуються / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Після теракту на Каховській гідроелектростанції російські окупанти намагаються відновити систему мінних загороджень, яку вони раніше встановили вздовж лівого берега Дніпра. Однак росіяни самі потрапляють у свої ж пастки, підриваючись на мінах. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freeдом.

За її словами, окупанти послідовно повертаються на ті позиції, з яких їх змусила відступити повінь, спричинена підривом Каховської гідроелектростанції.

"Ще ситуація на лівому березі не нормалізувалася. Зокрема, в багатьох населених пунктах вода ще є, і відновлення багатьох бойових позицій ворога просто неможливе. Там, де вже є можливості розгортати вогневі позиції, вони намагаються це робити. Ми у відповідь відпрацьовуємо в контрбатарейному режимі по їхніх потужностях. І за минулу добу в нашому арсеналі "мінус" 95 окупантів, чергові два човни і дві диверсійно-розвідувальні групи, які маневрували між островами в дельті Дніпра, знову дві великокаліберні гармати типу Д-30, якими окупанти обстрілювали Херсон, правий берег. Продовжуємо знищувати і бронетехніку – "мінус" п’ять одиниць", - поінформувала Гуменюк.

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Як зазначила речниця ОК "Південь", інформація, яка надходить від руху опору та місцевих жителів, свідчить про спроби російських військових відновити так звану мапу мінних полів і систему мінних загороджень, які вони раніше встановили вздовж лівого берега.

"Окупанти дійсно підриваються на своїх же мінах", - сказала вона.

Також Гуменюк наголосила, що окупаційна влада висуває гучні заяви про наміри відновити Каховську гідроелектростанцію. За її словами, ці заяви спрямовані на переконання місцевого населення, що вони "прийшли надовго".

"Але ми точно знаємо, що валізи зібрані, й вони фактично на низькому старті, готові негайно евакуюватися щойно отримають хоч найменший дозвіл від вищого військово-політичного керівництва. А поки що вони вдають роль", - додала речниця ОК "Південь".

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

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