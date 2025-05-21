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Українцям за кордоном можуть заблокувати рахунки в банках: у чому причина

Маріна Фурман
21 травня 2025, 04:05
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Українцям розповіли, як діяти, щоб не втратити доступ до рахунків.
беженцы, счет, кредитка
Українцям блокуватимуть рахунки в банках / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чому українцям можуть заблокувати рахунки в банках
  • Хто в зоні ризику

Українцям, які виїхали за кордон можуть заблокувати банківські рахунки. Це стосується тих, хто має заборгованість за комунальні послуги. З таким попередженням виступила начальниця управління правового забезпечення продажу СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Інна Кучук в ефірі телеканалу Новини.LIVE.

"Всі санкції, які застосовуються до жителів України, застосовуються і до людей, які виїхали за її межі. Тобто арешт рахунків також буде застосовуватися", – сказала Кучук.

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За її словами, багато людей звертаються до "Київтеплоенерго" вже після того, як в них арештували рахунки – коли вони не можуть розплатитися картками. Однак після рішення суду комунальники вже не можуть змінити. Тому українцям, які мають борги, радять діяти ще до того, як суд ухвалить рішення.

"Після винесення рішення суду затвердження мирової угоди можливо лише через виконавчу службу. Багато людей вважають, що вони напишуть заяву, ми укладаємо мирову угоду і до виконавчої служби не потрапляє їхня справа. Це не так", — запевняє Кучук.

Як відбувається процедура стягнення заборгованості

Кучук пояснила, що рішення суду обов'язкове до виконання, а тому змінити його підприємство не може. Тож справа в будь-якому випадку потрапить до виконавчої служби. Саме до неї постачальник послуг надалі подає заяву та мирову угоду.

Після цього виконавець йде до суду, щоб затвердити мирову угоду, відкрити виконавче провадження, арештувати рахунки і, якщо встигне, стягнути наявний борг.

Українцям за кордоном можуть заблокувати рахунки в банках: у чому причина
Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Українці за кордоном - останні новини

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа планує витратити 250 мільйонів доларів, призначених для іноземної допомоги, на "добровільну депортацію" іноземців. Йдеться про 200 тисяч українців.

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За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали:

  • Німеччина.
  • Польща.
  • Чехія.
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