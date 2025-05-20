Деяким українцям обіцяють виплатити по 7 тисяч гривень: хто у списку

Заявки на фінансову допомогу можна подати з 20 травня.

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Як отримати від держави фінансову допомогу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Як отримати допомогу

Українські аграрії можуть отримати фінансову допомогу від держави на утримання великої рогатої худоби (корів). Про це повідомляє Міністерство аграрної політики.

У повідомленні йдеться, що у 2025 році право на підтримку мають лише ті, хто не отримував її у 2024 році.

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Заявки можна подати з 20 травня. Зробити це можна через Державний аграрний реєстр (ДАР).

"Спеціальна бюджетна дотація надаватиметься в розмірі 7 000 грн на голову – для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності", - пишуть в Міністерстві аграрної політики.

У відомстві підкреслили, що підтримка надається згідно з правилами, які встановив Кабінет Міністрів України 16 серпня 2022 року (постанова № 918).

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Як писав Главред, у Харківській області мешканці, які належать до вразливих категорій населення, можуть отримати допомогу еквівалентну 29 000 гривень для ведення особистого господарства. Мова йде про людей з інвалідністю, багатодітних родин та самотніх людей.

Крім того, жителі п’яти українських областей, що перебувають поблизу зони бойових дій, можуть отримати фінансову підтримку від уряду Естонії. Програма триватиме три місяці та передбачає виплати для вразливих категорій населення із Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей.

Також українці, які змушені залишити свої оселі через руйнування, зможуть отримати грошову допомогу. У Києві сума виплат буде у розмірі 40 тисяч гривень одноразово та 20 тисяч гривень щомісяця.

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