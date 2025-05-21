Що вимагають сенатори США від Росії перед мирною угодою: усі подробиці

США підтримують Україну в вимозі повернення кожної викраденої дитини перед підписанням миру.

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Сенат США хоче унеможливити мир з РФ без повернення викрадених дітей / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Офис президента Украины, kremlin.ru

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Чому сенатор Грасслі назвав викрадення дітей війною проти культури України.

Чому повернення дітей стало ключовою умовою для завершення війни

Двопартійна група сенаторів США внесла резолюцію, яка вимагає повернення всіх викрадених українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди щодо війни Росії проти України. Про це йдеться на сайті сенатора-республіканця Чака Грасслі, який є одним із ініціаторів резолюції.

Це перша за час повернення Дональда Трампа до Білого дому резолюція, підтримана республіканцями, що акцентує увагу на необхідності дій у переговорному процесі з Росією.

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Групу очолюють сенатори Чак Грасслі (республіканець) та Емі Клобучар (демократка). До неї долучилися сенатори-республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, а також демократи Дік Дурбін і Джон Феттерман.

"Нелюдський та нічим не спровокований напад Путіна на Україну розпочав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промити їм мізки та русифікувати їх у спробі знищити їхню культурну ідентичність та спадщину. Сполучені Штати повинні вимагати повернення цих дітей, перш ніж підписувати угоду про припинення війни в Україні", – заявив Чак Грасслі.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відзначив важливість цієї резолюції як сигналу підтримки зі США.

"Викрадення дітей – це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо. Вдячний сенаторам за підтримку. Повернення кожної дитини – наш спільний обов’язок. І це умова завершення війни", – написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Переговори про припинення вогню - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня як результативну, зазначивши, що під час бесіди було досягнуто "певного прогресу". Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Україна веде обговорення з міжнародними партнерами щодо потенційних прямих переговорів із Російською Федерацією.

Трамп також заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, щоб оцінити зусилля в цьому напрямку. За його словами, знадобиться кілька тижнів.

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Що відомо про Сенат США? Сена́т США (англ. the United States Senate) — верхня палата Конгресу США. Разом із нижньою палатою — Палатою представників — утворює американський парламент. Формально головою Сенату вважається віцепрезидент США. Сенат має низку виключних прав, як-от затвердження міжнародних договорів, згоду на призначення президентом міністрів (секретарів), послів та інших високопосадовців. Сенат засідає в північному крилі Капітолію у Вашингтоні, а Палата представників — у південному крилі. wikipedia

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