Що вимагають сенатори США від Росії перед мирною угодою: усі подробиці

Читайте в матеріалі:
- Чому сенатор Грасслі назвав викрадення дітей війною проти культури України.
- Чому повернення дітей стало ключовою умовою для завершення війни
Двопартійна група сенаторів США внесла резолюцію, яка вимагає повернення всіх викрадених українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди щодо війни Росії проти України. Про це йдеться на сайті сенатора-республіканця Чака Грасслі, який є одним із ініціаторів резолюції.
Це перша за час повернення Дональда Трампа до Білого дому резолюція, підтримана республіканцями, що акцентує увагу на необхідності дій у переговорному процесі з Росією.
Групу очолюють сенатори Чак Грасслі (республіканець) та Емі Клобучар (демократка). До неї долучилися сенатори-республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, а також демократи Дік Дурбін і Джон Феттерман.
"Нелюдський та нічим не спровокований напад Путіна на Україну розпочав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промити їм мізки та русифікувати їх у спробі знищити їхню культурну ідентичність та спадщину. Сполучені Штати повинні вимагати повернення цих дітей, перш ніж підписувати угоду про припинення війни в Україні", – заявив Чак Грасслі.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відзначив важливість цієї резолюції як сигналу підтримки зі США.
"Викрадення дітей – це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо. Вдячний сенаторам за підтримку. Повернення кожної дитини – наш спільний обов’язок. І це умова завершення війни", – написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.
Переговори про припинення вогню - новини за темою
Як писав Главред, президент США Дональд Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня як результативну, зазначивши, що під час бесіди було досягнуто "певного прогресу". Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.
Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Україна веде обговорення з міжнародними партнерами щодо потенційних прямих переговорів із Російською Федерацією.
Трамп також заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, щоб оцінити зусилля в цьому напрямку. За його словами, знадобиться кілька тижнів.
Читайте також:
- РФ готова працювати з Києвом над мирним договором - Путін після розмови з Трампом
- "Статус-кво незмінний": в ОП і РНБО підвели підсумки переговорів Трампа і Путіна
- Зеленський розкрив деталі можливих переговорів з Росією: подробиці
Що відомо про Сенат США?
Сена́т США (англ. the United States Senate) — верхня палата Конгресу США. Разом із нижньою палатою — Палатою представників — утворює американський парламент. Формально головою Сенату вважається віцепрезидент США.
Сенат має низку виключних прав, як-от затвердження міжнародних договорів, згоду на призначення президентом міністрів (секретарів), послів та інших високопосадовців.
Сенат засідає в північному крилі Капітолію у Вашингтоні, а Палата представників — у південному крилі. wikipedia
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред