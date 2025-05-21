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Що вимагають сенатори США від Росії перед мирною угодою: усі подробиці

Руслан Іваненко
21 травня 2025, 00:58
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США підтримують Україну в вимозі повернення кожної викраденої дитини перед підписанням миру.
Сенат США, Зеленский, Путин
Сенат США хоче унеможливити мир з РФ без повернення викрадених дітей / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Офис президента Украины, kremlin.ru

Читайте в матеріалі:

  • Чому сенатор Грасслі назвав викрадення дітей війною проти культури України.
  • Чому повернення дітей стало ключовою умовою для завершення війни

Двопартійна група сенаторів США внесла резолюцію, яка вимагає повернення всіх викрадених українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди щодо війни Росії проти України. Про це йдеться на сайті сенатора-республіканця Чака Грасслі, який є одним із ініціаторів резолюції.

Це перша за час повернення Дональда Трампа до Білого дому резолюція, підтримана республіканцями, що акцентує увагу на необхідності дій у переговорному процесі з Росією.

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Групу очолюють сенатори Чак Грасслі (республіканець) та Емі Клобучар (демократка). До неї долучилися сенатори-республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, а також демократи Дік Дурбін і Джон Феттерман.

"Нелюдський та нічим не спровокований напад Путіна на Україну розпочав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промити їм мізки та русифікувати їх у спробі знищити їхню культурну ідентичність та спадщину. Сполучені Штати повинні вимагати повернення цих дітей, перш ніж підписувати угоду про припинення війни в Україні", – заявив Чак Грасслі.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відзначив важливість цієї резолюції як сигналу підтримки зі США.

"Викрадення дітей – це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо. Вдячний сенаторам за підтримку. Повернення кожної дитини – наш спільний обов’язок. І це умова завершення війни", – написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Переговори про припинення вогню - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня як результативну, зазначивши, що під час бесіди було досягнуто "певного прогресу". Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Україна веде обговорення з міжнародними партнерами щодо потенційних прямих переговорів із Російською Федерацією.

Трамп також заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, щоб оцінити зусилля в цьому напрямку. За його словами, знадобиться кілька тижнів.

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Що відомо про Сенат США?

Сена́т США (англ. the United States Senate) — верхня палата Конгресу США. Разом із нижньою палатою — Палатою представників — утворює американський парламент. Формально головою Сенату вважається віцепрезидент США.

Сенат має низку виключних прав, як-от затвердження міжнародних договорів, згоду на призначення президентом міністрів (секретарів), послів та інших високопосадовців.

Сенат засідає в північному крилі Капітолію у Вашингтоні, а Палата представників — у південному крилі. wikipedia

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