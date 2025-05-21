Ватикан відкриває двері для миру: як Папа Лев XIV планує зупинити війну в Україні

Коротко:
- Папа Лев XIV запропонував Ватикан для переговорів України та Росії
- Мелоні відзначила готовність Папи підтримати мирні переговори та координацію з партнерами
Папа Римський Лев XIV висловив готовність провести у Ватикані новий раунд переговорів між представниками України та Росії з метою припинення війни. Про це повідомляє Reuters.
Про намір прийняти сторони для переговорів понтифік повідомив прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні під час телефонної розмови, що відбулася у вівторок, 20 травня.
"Знайшовши у Святішого Отця підтвердження готовності прийняти наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем'єр-міністр висловила глибоку вдячність (понтифіку) за його незмінну відданість миру", – йдеться у заяві італійського уряду.
Раніше, після телефонної розмови 19 травня між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним, в офісі Мелоні зазначили, що вона підтримує позицію американського політика щодо зацікавленості Лева XVII у проведенні переговорів, проте Ватикан не підтвердив цю інформацію.
Також Мелоні повідомила, що вела переговори з іншими європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським щодо подальших кроків.
"Домовлено підтримувати тісну координацію між партнерами з метою нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню та мирну угоду в Україні", – інформує Офіс прем’єра Італії.
Переговори про припинення вогню - новини за темою
Як писав Главред, президент США Дональд Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня як результативну, зазначивши, що під час бесіди було досягнуто "певного прогресу". Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.
Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Україна веде обговорення з міжнародними партнерами щодо потенційних прямих переговорів із Російською Федерацією.
Також двопартійна група сенаторів США внесла резолюцію, яка вимагає повернення всіх викрадених українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди щодо війни Росії проти України.
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