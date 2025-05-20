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Погроза з Петербурга: Медведєв зробив заяву про мирні переговори РФ та України

Руслан Іваненко
20 травня 2025, 19:38
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Колишній президент РФ звинуватив західні країни у спробі використати миротворців для тиску на Кремль.
Погроза з Петербурга: Медведєв зробив заяву про мирні переговори РФ та України
Медведєв висунув вимоги Києву / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Читайте в матеріалі:

  • Чому Медведєв знову говорить про капітуляцію України
  • Які умови РФ називає "реаліями на землі"
  • Чим не догодила Москві ідея миротворців

Колишній президент РФ і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Україна може опинитися на шляху до "беззастережної капітуляції", якщо не погодиться на мирні переговори. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на його виступ на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.

"Готові до переговорів без попередніх умов, але з урахуванням реалій на землі і тих пропозицій, які формулювалися. І такі переговори можуть дозволити знайти мир. Але потрібно пам'ятати, що для київського режиму є й інший шлях, про який теж неодноразово говорилося. Це шлях до беззастережної капітуляції. Така формула миру в міжнародному праві теж існує. Якщо сказати прямо, багатьом у нашій країні вона подобається набагато більше", — сказав Медведєв.

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Він також заявив, що в Україні нібито "немає осіб, уповноважених на укладення мирного договору", і знову повторив, що Київ може зберегти державність лише у випадку прийняття російських умов припинення вогню.

"В нинішній ситуації з Україною потрібен мир, а не перемир’я", — додав Медведєв.

Крім того, він розкритикував ідею введення миротворчих сил на територію України, заявивши, що ініціатори з так званої "Коаліції охочих" нібито "переслідують далеко не мирні цілі".

Припинення вогню в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним. Організація зустрічі двох президентів вимагає певної роботи, переконаний Рубіо.

Крім того, колишній президент Росії та нинішній заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на ініціативу України та її союзників щодо 30-денного припинення вогню на своїй сторінці в соцмережі X.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп поговорив із Зеленським. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед бесідою Володимира Путіна і Трампа.

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Хто такий Дмитро Медведєв?

Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія.

Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії.

З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

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мирне врегулювання Дмитро Медведєв війна Росії та України
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