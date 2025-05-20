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"Кавалерія" по-новому: у ЗСУ з’явилася незвична штурмова рота

Руслан Іваненко
20 травня 2025, 23:56
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Українські бійці проходять підготовку на мотоциклах і відпрацьовують стрільбу в русі.
Скала
У ЗСУ впроваджують нову тактику / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com

Коротко:

  • Полк "Скала" створив першу мотоциклетну роту в ЗСУ
  • Бійці тренуються стріляти на ходу та діяти в парах
  • Підрозділ працює під прикриттям димових завіс

У складі 425-го окремого штурмового полку "Скала" сформували першу в Збройних силах України штурмову мотоциклетну роту. Про це повідомила пресслужба підрозділу в Telegram.

За даними військових, українські бійці пройшли інтенсивну підготовку: вони провели за кермом мотоциклів сотні годин і відпрацювали стрільбу під час руху, використавши тисячі набоїв.

"У результаті маємо сучасну "кавалерію", основне завдання якої — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару", — зазначили в полку.

На кожному мотоциклі розміщуються двоє військових — водій і стрілець. Обидва мають автомати АКС-74У, які, за задумом, мають полегшити стрільбу під час руху та покращити маневреність у бою. Після спішування пара продовжує діяти як бойова одиниця.

Навчання зі штурмових дій проходять під прикриттям димових завіс. Як зазначає пресслужба, спосіб встановлення цих завіс не показаний, але ймовірно, що для цього планується використання дронів, які скидають димові шашки, наприклад УДШ чи ДМ-11.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Генштабі ЗСУ заявили, що мета українських військ на Курському напрямку залишається незмінною - забезпечення буферної зони в прикордонних районах з Росією, щоб запобігти новій наступальній кампанії ворога на Сумському та Харківському напрямках.

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл. Українські військові фіксують періодичні спроби ворожих штурмів і спроби накопичення піхоти.

Водночас у Третій штурмовій бригаді заявили, що окупаційна армія країни-агресора Росії нарощує активність у Харківській області. Ворог атакує українські позиції за підтримки артилерії, авіаударів, ударних дронів і скидів.

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Що відомо про 425-й окремий штурмовий полк "Скала"

Формування військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. З 2022 року батальйон брав участь у визволенні міста Ізюм, брав участь у боях на Донбасі. У січні 2025 року стало відомо, що батальйон масштабовано в полк, зокрема розгортаються танковий і артилерійський підрозділи, повідомляє Вікіпедія.

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