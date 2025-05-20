Чому Україна досі не знищила Кримський міст: у ВМС назвали єдину причину

Плетенчук звернув увагу на те, що щільність своєї ППО у Криму ворог підтримує на доволі високому рівні.

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Чому Кримський міст досі стоїть / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Вікіпедія

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Кримський міст має досить щільний захист

Коли існує загроза з повітря, окупанти перекривають рух спорудою

Незаконно зведений російськими окупантами Кримський міст досі залишається цілим, оскільки має щільну систему оборони. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Ймовірно, це єдина причина, чому він досі стоїть", — підкреслив Плетенчук.

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Він додав, що загарбники активно охороняють Кримський міст, зокрема, ворог періодично перекриває рух у відповідь навіть на ймовірну загрозу з повітря. При цьому росіяни все ще продовжують активно експлуатувати шляхопровід.

"Звісно, експлуатують не в тому режимі, який закладався під час його будівництва, через те, що він отримав відповідні пошкодження. Але не слід забувати, що вони паралельно розбудовують інфраструктуру суходолом для того, щоб якось компенсувати у разі потреби закриття цього об’єкту. Тому можна сказати, що вкладаються вони в оборону й охорону цього об’єкту доволі серйозно. Та, ймовірно, це єдина причина, чому він там ще знаходиться", - заявив Плетенчук.

За словами речника ВМС, противник на тимчасово окупованому півострові підтримує на досить високому рівні щільність своєї ППО. Особливо це помітно навколо об’єктів, які мають стратегічне значення - зокрема самого мосту, а також численних військових баз.

При цьому Плетенчук також звернув увагу, що на території РФ більше пропущених ударів з боку ЗСУ, ніж на півострові.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст - останні новини України

Раніше в Україні говорили про ймовірне знищення Кримського мосту до кінця 2024 року, однак на той час не вдалось провести відповідну операцію. За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданов, поки не відомо, чи можливе "падіння" мосту у 2025 році.

Як писав Главред, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан заявив, що 25 квітня українські дрони уразили радіолокаційну станцію до С-400 на території тимчасово окупованого Криму. На його думку, це може вказувати на те, що, ймовірно, розпочалася підготовка до знищення Кримського мосту.

Тим часом командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа заявив, що Кримський міст залишається ціллю для українських військових, однак під час підготовки його знищення потрібна інформаційна тиша.

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Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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