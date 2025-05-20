'З ним покінчено': ЗМІ зʼясували, куди зник Ілон Маск

Дональд Трамп впродовж місяця жодного разу не згадував про американського мільярдера.

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Трамп більше не згадує про Ілона Маска/ Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Ви дізнаєтеся:

Чому Маск зник із публічного простору

Як про мільярдера відгукуються республіканці

Ще кілька тижнів тому американський мільярдер та керівник Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск був всюди, зокрема активно поширював та публікував дописи у соцмережі X, зʼявлявся у Білому домі та фігурував у заголовках новин. Нині ж він зник з інформаційного поля. Видання Politico зʼясувало, чому Маск зник із публічного простору.

Журналісти помітили, що Дональд Трамп за останній місяць зовсім не згадує про Ілона Маска. Хоча раніше він писав про нього в соцмережі Truth Social ледь не щодня.

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Водночас згадки про Маска зникли й на офіційних акаунтах Білого дому.

У матеріалі йдеться, що зменшення присутності Маска може мати політичні переваги для Республіканської партії. Опитування громадської думки показують, що нелюбов до нього вища, ніж до Трампа.

Також ім’я Маска перестали згадувати для залучення грошей для Республіканської партії.

Проте, деякі американські політики все ще позитивно відгукуються про Маска. Та один із республіканців висловився про мільярдера так: "Із ним покінчено, він пішов. У нього жахливі рейтинги. Люди його ненавидять".

Ілон Маск / Інфографіка: Главред

Заяви Ілона Маска - новини за темою

Як писав Главред, власник SpaceX і член адміністрації Трампа Ілон Маск заявив, що без Starlink фронт в Україні нібито може зазнати краху.

Нагадаємо, соціальна мережа X (Twitter) зазнала масштабного збою по всьому світу вдень 10 березня. Маск підтвердив, що X стала жертвою масованої кібератаки, а згодом заявив, що атака нібито походила з IP-адрес в Україні. Пізніше конгресмен-республіканець Джек Кімбл із 54-го округу Каліфорнії саркастично прокоментував заяву Ілона Маска про нібито участь України в кібератаці на соцмережу X.

Раніше Ілон Маск висловлював згоду з думкою про те, що Сполученим Штатам настав час вийти з НАТО і ООН. Бізнесмен зробив репост допису політичного активіста Гюнтера Іглмана, що для США "настав час покинути НАТО і ООН".

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Хто такий Ілон Маск Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами. Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року. 3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путіна?" На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію. На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. 13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

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