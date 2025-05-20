Подорожчання не уникнути: у чому причина стрибка цін на популярний вид м’яса

Ціни на курятину зростають через подорожчання зернових, молодняку і збільшення зборів.

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Курятина дорожчає через зростання собівартості та проблеми з імпортом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Чому дорожчає курятина навіть попри її доступність

Які чинники визначають ціну м’яса птиці на українському ринку

В Україні з початку року спостерігається зростання цін на м'ясо птиці. Про це в коментарі УНІАН повідомив виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.

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За словами експерта, м'ясо птиці подорожчало на 7% з початку року та на 11,5% у порівнянні з квітнем 2024-го.

"М'ясо птиці з початку року здорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року на 11,5%. Попри стрімкий ріст собівартості, виробники за рахунок власних резервів та зменшення прибутків стримували ріст на м'ясо птиці. Однак вимушені були поступово підвищувати відпускні ціни для компенсації втрат попередніх періодів", – заявив Карпенко.

За його словами, це зростання цін є відтермінованим явищем, а ключовими чинниками стали подорожчання кормів, інкубаційного матеріалу та загальна інфляція.

"До росту собівартості виробництва продукції птахівництва призвело, перш за все, здорожчання зернових і продуктів переробки олійних культур протягом року на 30-50%", – зазначив Карпенко.

Ситуацію ускладнив і дефіцит племінної продукції через пташиний грип у країнах ЄС, через що вартість інкубаційних яєць і добового молодняку зросла на 20-40%.

"Через спалахи пташиного грипу в ЄС, було знищено багато племінних стад, що призвело до дефіциту племінної продукції, яку Україна на 100% імпортує. Відповідно протягом березня-квітня ціни на інкубаційні яйця і добовий молодняк зросли на 20-40%, що не могло не позначитись на собівартості продукції", – додав фахівець.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Серед інших причин Карпенко назвав дефіцит робочої сили, підвищення військового збору до 5% та інфляційний тиск. Попри подорожчання, м’ясо птиці все ще залишається найдешевшим видом м’яса в Україні.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, через сильні квітневі заморозки в Україні очікується значне скорочення врожаю кісточкових фруктів — абрикосів, персиків, черешень і вишень. Втрати можуть сягнути 50-60%, що без сумніву призведе до суттєвого зростання цін на ці види плодів.

Також відомо, що в Україні знижуються ціни на місцеві тепличні помідори через низький попит. Вони надходять у продаж за ціною 65-80 гривень за кілограм.

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