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Вдарить понад +30 градусів: синоптик сказав, коли буде пік спеки в Україні влітку

Альона Вороніна
20 травня 2025, 14:11
281
Спекотно буде по всій Україні, проте низка регіонів нашої держави виділятимуться.
Вдарить понад +30 градусів: синоптик сказав, коли буде пік спеки в Україні влітку
Вдарить понад +30 градусів/ колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Коли чекати піку спеки в Україні влітку
  • У який місяць будуть спостерігатися найвищі температури повітря – понад +30 градусів

Погода в Україні влітку ставатиме спекотною поступово. Спека в окремі періоди часу накриватиме практично всі області, але деякі регіони виділятимуться.

Про те, у який місяць погода в Україні буде найспекотнішою, розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач, пише "Телеграф".

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Він зазначив, що у червні температура повітря буде зростати кожної декади і досягне піку в останній, третій декаді. Опадів у перший місяць літа буде мало.

"Липень покаже пік температури в першій декаді (спека до +30 градусів і більше) та в середині місяця і далі буде помірне тепло. Опадів багато не буде. Серпень виявиться неоднозначним в регіонах України. В першій декаді на заході і частково півночі буде тепло і навіть спекотно. Та все ж на півдні, сході та в центрі України буде ще спекотніше, – поділився прогнозом народний синоптик.

За його словами, серпень, найімовірніше, буде найбільш спекотним періодом всього літа. Наприкінці останнього місяця літа температура знизиться і пройдуть опади, сказав народний синоптик.

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, вдарить +25 градусів – стала відома дата, коли Україну накриє різке потепління. Потепління насувається на Україну – зовсім скоро українців порадують літні температури повітря.

Також раніше повідомлялося, що українцям назвали дату ідеальної погоди. У Києві 21 травня істотні опади малоймовірні, протягом дня передбачається +22°С.

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Хто такий Володимир Деркач

Володимир Деркач - народний синоптик з міста Камінь-Каширський Волинської області.

Спостерігає за погодою вже понад 20 років. Його метод прогнозування заснований на стародавніх народних прикметах, а також на спостереженнях за метеорологічними явищами в особливий період: від Різдва 25 грудня за григоріанським календарем до Різдва 7 січня за юліанським календарем.

За методикою народного синоптика, кожен день в цьому періоді відповідає певному місяцю, і таким чином можна скласти метеорологічну картину й спрогнозувати погоду на рік вперед.

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