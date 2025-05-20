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Україну накриває різке потепління: де затримається дощова погода

Ангеліна Підвисоцька
20 травня 2025, 20:43
381
Погода у Луганську буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +18 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 21 травня
  • Де температура повітря підвищиться до +21 градуса
  • У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 21 травня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 21 травня в Україні скрізь буде тепло. Температура повітря підвищиться вдень до 17-24 градусів тепла. Дощі ймовірні у західних, центральних та східних областях. Водночас у східних областях буде сильний вітер.

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Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 21 мая
Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: ventusky

Погода 21 травня

В Україні 21 травня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +21

За даними meteoprog, 21 травня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде у південних областях. Там температура повітря підвищиться до +9...+21 градуса. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до +9...+18 градусів.

погода 21 мая
Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: meteoprog

Погода 21 травня у Києві

У Києві 21 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°.; у Києві вночі 9-11°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 21 мая
Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Україну накрила потужна непогода. В Україні 11 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних, більшості західних, центральних, південно-східних областях. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.

9 травня Україною пронісся потужний смерч. У Павлограді на відео зафіксували момент, коли сильний вихор зриває з дахів дахи. Найбільше постраждали будинки, які не встигли повноцінно відновити після обстрілів. Через сильний вітер були повалені дерева, через що ускладнився проїзд транспорту у різних місцях.

Також стало відомо, коли потепління накриє Україну. Найближчими днями холод нікуди не дінеться – період з низькими температурами затягнеться. Очікується, що реальне потепління прийде з 20 травня.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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