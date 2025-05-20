Трамп обрав Кушнера на цю посаду через кілька тижнів після того, як переміг на виборах президента США у листопаді минулого року.

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Свата Трампа призначили послом США у Франції попри судимості за тяжкі злочини/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, depositphotos.com/ua

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Сенат США призначив свата Трампа Чарльза Кушнера послом США у Франції

Трамп обрав Кушнера на цю посаду через кілька тижнів після своєї перемоги на виборах президента

Кушнер раніше мав судимості за тяжкі злочини

Сенат США призначив послом Сполучених Штатів у Франції магната нерухомості та батька зятя президента Дональда Трампа Чарльза Кушнера.

Про це повідомляє Politico. Трамп обрав Кушнера на цю посаду через кілька тижнів після того, як переміг на виборах президента США у листопаді минулого року.

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Під час голосування у Сенаті за призначення Кушнера на цю посаду проголосував 51 сенатор, проти було 45 голосів.

Від демократів лише один сенатор проголосував "за" – це був Корі Букер зі штату Нью-Джерсі. Водночас від республіканців лише одна людина проголосувала "проти" – сенаторка від Аляски Ліза Мурковскі.

Сенатор-демократ від штату Вашингтон Петті Мюррей наголошував, що Кушнер не є підходящим кандидатом на дипломатичну посаду.

"Чарльз Кушнер був засуджений за надання неправдивих заяв Федеральній комісії з питань зовнішніх відносин і визнав себе винним в ухиленні від сплати податків та фальсифікації свідків", – написав Мюррей у соцмережі X перед голосуванням.

Кушнер у 2005 році визнав себе винним, коли його звинувачували в тому, що він сприяв поданню неправдивих податкових декларацій, а також у помсті свідкам і наданні неправдивих заяв Федеральній виборчій комісії. За це він відбув покарання у вигляді двох років ув’язнення.

У грудні 2020 року, безпосередньо перед закінченням свого першого терміну, Трамп помилував Кушнера.

Варто зазначити, що Трамп раніше також знайшов місце в уряді ще одному своєму свату. Массад Булос, тесть Тіффані Трамп, молодшої дочки президента, займає посаду старшого радника в адміністрації президента.

Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Нагадаємо, раніше в ОП і РНБО підвели підсумки переговорів Трампа і Путіна. Позиція Росії, яка розв'язала агресивну війну, не змінилася, вважає Подоляк.

Також раніше повідомлялося, що лідери ЄС шоковані – ЗМІ з'ясували, що сказав Трамп після розмови з Путіним. Путін готує власний "мирний меморандум" і за вимогою Трампа має надати "щось, з чим люди можуть погодитися".

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