Пенсіонерам начислять надбавки: хто отримає додаткові 570 грн щомісяця

При переході в старшу вікову категорію доплата збільшується на різницю між попередньою та новою сумою.

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Як змінюються виплати після 70 / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключове:

Пенсіонери можуть отримати додаткову щомісячну доплату до пенсії

Розмір доплати становить від 300 до 570 гривень і залежить від віку

Право на доплату мають українські пенсіонери віком від 70 років

В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть щомісяця отримувати додаткові кошти до своєї пенсії — сума надбавки коливається від 300 до 570 гривень. Про це інформує Пенсійний фонд України.

Такі доплати передбачені для людей певного віку та тих, хто має повний страховий стаж. Зокрема, пенсіонери, яким виповнилося 70 років, мають право на щомісячну вікову надбавку до своєї пенсії.

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Сума доплати визначається відповідно до вікової категорії:

300 грн — з 70 років;

456 грн — з 75 років;

570 грн — з 80 років.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Однак ці виплати надаються лише за умови, що загальний розмір щомісячної пенсії не перевищує 10 340 грн. Якщо пенсійна виплата вища — надбавка не передбачена.

У випадку, коли пенсіонер уже отримує надбавку в розмірі 300 грн (вікова категорія 70–74 роки), після досягнення 75 років він отримає не повну нову суму в 456 грн, а лише різницю між новим і попереднім розміром — тобто 156 грн.

Це дозволяє поступово збільшувати виплати, зважаючи на вік отримувача.

Пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред нещодавно, працюючим пенсіонерам перерахують пенсії. Так, літні люди зможуть отримати вищу пенсію, якщо мають достатній страховий стаж.

Також розповідалося, що пенсіонери з 9 областей отримають значну доплату. Варто вказати, що жодних заяв для цього не потрібно - виплати здійснюються автоматично на банківський рахунок або через Укрпошту.

Водночас фахівці розповіли, що деякі категорії пенсіонерів можуть отримати додаткові кошти до своїх пенсійних виплат. На доплати українці розраховуватимуть уже у червні 2025 року.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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