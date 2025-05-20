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"Моє серце належить "Ахіллесу": Ектор Хіменес-Браво розповів про свою роль у ЗСУ

Руслана Заклінська
20 травня 2025, 21:02
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Український шеф-кухар та телеведучий Ектор Хіменес-Браво розвіяв чутки про свою мобілізацію до Збройних сил України.
'Моє серце належить 'Ахіллесу': Ектор Хіменес-Браво розповів про свою роль у ЗСУ
Ектор Хіменес-Браво пройшов вишкіл та допомагатиме полку "Ахіллес" / Колаж: Главред, фото: скріншот instagram.com/hectorjimenezbravo

Що відомо:

  • Ектор Хіменес-Браво став публічним представником 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес"
  • Хіменес-Браво довгий час підтримує цей полк
  • Він не зникає із цивільного життя і продовжить зніматися у МастерШефі

Український шеф-кухар і ведучий МастерШеф Ектор Хіменес-Браво не став військовослужбовцем ЗСУ, але долучився до 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" як представник інтересів підрозділу. Про це шеф-кухар повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За словами Ектора, він пройшов спеціальний вишкіл разом із бійцями полку, щоби краще розуміти його роботу зсередини та ефективніше допомагати.

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'Моє серце належить 'Ахіллесу': Ектор Хіменес-Браво розповів про свою роль у ЗСУ
Екстор Хіменес-Браво пройшов спеціальний вишкіл / Фото: скріншот instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор офіційно не став військовослужбовцем, однак відтепер він є публічним представником 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес". Саме з цим підрозділом він тісно співпрацює вже тривалий час.

"Бути українським воїном - велика честь і відповідальність. Це звання носять найкращі. Тому маю уточнити. Як іноземець, я міг би долучитись до іноземного легіону, але моє серце давно належить "Ахіллесу". Це підрозділ, бійців якого я підтримую довгий час, тому наразі пройшов спеціальний вишкіл разом із ними. Намагаюсь зсередини зрозуміти, як функціонує полк, які виникають проблемні питання, і які є шляхи їх вирішення. В подальшому я буду представляти полк "Ахіллес", братиму участь у тих активностях підрозділу, до яких мене долучить командування, і, звісно, зроблю все можливе, аби допомагати із забезпеченням", - пояснив відомий шеф-кухар.

'Моє серце належить 'Ахіллесу': Ектор Хіменес-Браво розповів про свою роль у ЗСУ
Ектор Хіменес-Браво / Фото: скріншот instagram.com/hectorjimenezbravo

Він також наголосив, що не полишає цивільного життя й продовжить участь у телепроєктах, однак головним фокусом зараз є допомога ЗСУ.

"Це не означає, що я повністю зникну із цивільного життя. Проте, мій фокус уваги наразі найбільше буде спрямований туди, куди справді, як ніколи, важливо дивитись усім, хто прагне Нашої Перемоги! І так, МастерШеф і я в ньому - будемо. Просто тепер частіше я буду також із "Ахіллес", з тими, хто захищає наше сьогодення і майбутнє", - додав Ектор.

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Подробиці із життя Ектора Хіменеса-Браво - останні новини

Нагадаємо, нещодавно шеф-кухар і зірка шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво повідомив, що прибув на Харківщину з конкретною місією та прагне стати частиною ЗСУ, навіть на короткий час. У соцмережах він опублікував фото у військовій формі й поділився враженнями з передової.

Також шоумен Ектор Хіменес-Браво оголосив про завершення стосунків. У своєму Instagram він опублікував "Сертифікат неодруженого" з Дії та пожартував, що теж хоче бути "в тренді". Колишню обраницю, українку з Варшави, Хіменес-Браво ретельно приховував.

Як повідомляв Главред, шеф-кухарка Тетяна Литвинова вперше розповіла про конфлікти з Ектором Хіменесом Браво на МастерШефі. За її словами, Ектор поводився непередбачувано, часто говорив іспанською під час її коментарів, що заважало роботі.

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Хто такий Ектор Хіменес-Браво?

Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув, як суддя кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року отримав українське громадянство. Під час повномасштабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для тероборони, ЗСУ, поліції, госпіталів і нужденних.

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