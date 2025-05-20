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Одразу з двох сторін: росіяни рвуться до важливого міста в Донецькій області

Маріна Фурман
20 травня 2025, 23:02
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Трегубов розповів про ситуацію на фронті.
ВСУ, карта
Ворог хоче підійти до Костянтинівки / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, deepstate

Основне:

  • Ворог намагається підійти до Костянтинівки з двох сторін
  • Противник активізувався на Харківському напрямку
  • На Торецькому та Купʼянському відтинках фронту, відносно тихо

Росіяни не відмовляються від своїх загарбницьких цілей. Одне з головних завдань противника - створення загрози для Костянтинівки. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"У першу чергу ворог зацікавлений у тому, щоб скласти загрозу для міста Костянтинівка. Саме з цією метою він намагається прорватися на північ від траси Покровськ-Костянтинівка і водночас обійти з боку Часового Яру. Основні наші зусилля спрямовані на те, щоб не дати йому цього зробити", - розповів Трегубов.

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Крім того, за словами його, ворог активізувався на Харківському напрямку.

"Але я не бачу для неї поки що перспектив розвитку", - додав речник ОСУВ "Хортиця".

Водночас він зазначив, що зараз відносно тихіше на Торецькому та Купʼянському напрямках.

Одразу з двох сторін: росіяни рвуться до важливого міста в Донецькій області
Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, армія країни-агресорки Росії намагається прорватися на територію Сумщини, але ландшафт області та специфіка ведення бойових дій не дозволяють ворогу пройти українську оборону.

Як писав Главред, за даними ДПСУ, російські окупаційні війська хочуть створити "сіру зону" на окремих ділянках фронту у Сумській області.

Крім того, нещодавно речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповідав, що російські окупанти атакують позиції ЗСУ в районі Торецька на Донеччині, використовуючи мотоцикли для швидких маневрів.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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війна в Україні лінія фронту Віктор Трегубов Бої в Донецькій області
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