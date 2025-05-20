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Торговий безвіз з Україною закінчується: Дональд Туск назвав дату

Руслан Іваненко
20 травня 2025, 22:19
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Уряд Польщі відновлює контроль на кордоні, щоб підтримати фермерів у складній економічній ситуації.
Туск, Зеленский
Польський уряд відновлює контроль на кордоні / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Коротко:

  • Євросоюз припиняє торговий безвіз з Україною з 5 червня
  • Польща ініціювала скасування механізму

Європейський Союз припиняє дію механізму "торгового безвізу" з Україною, який завершиться 5 червня. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у коментарі для RMF24.

Туск розповів, що відразу після вступу на посаду почав кампанію з метою переконати ЄС скасувати механізм автономних торговельних заходів (ATM), який сприяв лібералізації торгівлі з Україною.

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За його словами, польський уряд підтримує Україну у війні з Росією, але це не має шкодити інтересам польських виробників, зокрема фермерів.

"І ми цього домоглися — з 5 червня такого механізму не буде. Ми повертаємося до ситуації, яка була до війни, в плані правил на кордоні", — заявив Туск.

Він також наголосив, що польський уряд відстоюватиме економічні інтереси країни, навіть якщо вони будуть суперечити українським.

"У мене немає проблем із цим, тому що ніхто не скаже мені, що я антиукраїнець, коли йдеться про українсько-російську війну", — підкреслив прем’єр Польщі.

Нагадаємо, минулого року польські фермери через "торговий безвіз" з Україною проводили масштабні протести та блокували кордон.

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Як повідомляв Главред, 10 травня лідери "коаліції охочих" - президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер - відвідали Київ і поставили Росії ультиматум: або Москва погоджується на припинення вогню на 30 днів, або на неї чекають нові санкції. Позиція була узгоджена зі США.

Напередодні стало відомо, що українські біженці з роками втрачають бажання повертатися в Україну навіть після закінчення війни в майбутньому. Тривожні тенденції фіксує нове опитування, проведене в Польщі.

Крім того, Франція планує спрямувати прибутки від заморожених російських активів на підтримку самохідних артилерійських установок CAESAR, переданих Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро під час зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу.

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Хто такий Дональд Туск?

До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

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