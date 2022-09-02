Польські експерти пояснили, чому у росіян проблеми на фронті/ скріншот, УНІАН

В Україні кожен день росіяни окупанти здійснюють до 800 атак на ЗСУ, використовуючи до 60 тисяч боєприпасів, що призводить до логістичних і виробничих проблем. Про це повідомляє польський портал Wiadomosci з посиланням на думку місцевих експертів.

"Після поразки під Києвом вони повернулися до методів, відомих з початку 20 століття, які використовувалися під час обох світових воєн, і які росіяни досі використовують — сильну артпідготовку з подальшою атакою з попередженням вогневого валу або просто вогню по місцевих цілях: селах і садибах. Сутність полягає в обстрілі позицій противника, змушуючи його сховатися або тимчасово відійти, потім рухаються механізовані підрозділи, попереду яких ведеться артилерійський вогонь. В результаті у захисників залишається менше часу для зміцнення оборони і відбиття атаки", ‒ кажуть вони.

Також зазначається, що росіяни повернулися до священної корови своєї військової науки - тактики часів Другої світової війни.

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Недоліки обладнання все більше відчуваються на фронті. Якщо класичні некеровані ракети ще довго не вичерпаються, то такого складного ракетного озброєння у них не дуже багато. Судячи із записів і звітів української армії, новітніх ракет "Кинджал" у росіян залишилося всього лише близько 40, говорить доктор Міхал Пекарський (експерт з безпеки Вроцлавського університету).

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерти, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

До того старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють своє варварство.

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