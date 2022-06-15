Резніков до поляків: якщо Україна з вашою допомогою не зупинить росіян, то росіяни прийдуть до вас

Резніков попередив Польщу про агресію з боку Росії / Міноборони Польщі, скріншот

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Польща стане наступною метою Росії, якщо Україна не отримає належної підтримки для боротьби з країною-агресором.

В ефірі телеканалу Polsat News Резніков подякував сусідам за самохідні артилерійські установки "Краб", які ефективно допомагають ЗСУ знищувати російську техніку і підкреслив, що Україна потребує подальшої допомоги Заходу.

"Польські Краби почнуть з'їдати колони росіян. Я вдячний за це польському уряду. Це військова техніка XXI століття, яку цінують солдати", - зазначив Резніков.

За його словами, Україна вистоїть у війні з Росією, і зараз важливо, щоб Захід теж вистояв.

читайте такожЗСУ втрачають щодня до 100 бійців убитими і до 500 пораненими - Резніков"Давали нам 72 години - їм це не вдалося. Вони (Росія - ред.) не зможуть цього зробити через 72 тижні або навіть через 72 місяці. Важливо, щоб ви (союзники – ред.) не здалися, а ми не втомимося", – заявив Резніков.

Також він підкреслив: якщо Україна за допомогою Заходу не зупинить росіян, то вони прийдуть до Польщі.

"Якщо Україна з вашою допомогою не зупинить росіян, росіяни прийдуть до вас. Ваші хлопці не гинуть на фронті. Сьогодні ми платимо своєю кров'ю за те, що можемо зараз говорити у вільній Варшаві", - зазначив Резніков.

Зазначимо, що українські військовослужбовці на передовій вже активно застосовують польські самохідні артилерійські установки "Краб". Це вже п'ятий вид артилерії, яка "молотить" російських окупантів.

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