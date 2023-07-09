Польща таємно передала Україні близько десяти гелікоптерів - WSJ

Сусідня держава Польща в черговий раз передає Україні військову допомогу.

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Польща передала Україні гелікоптери / колаж: Главред, фото: ОПУ, Вікіпедія

Нещодавно виданню стало відомо, що влада Польщі надала Силам оборони України ударні гелікоптери радянського виробництва Мі-24. Мова йде про орієнтовно десяток літаків.

"Польща, вірний союзник України, нещодавно надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24 радянської розробки", - про це пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Офіційно про передавання основного штурмового гелікоптера країн соцтабору на потреби українських військових Польща попередньо не повідомлялося.

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Нагадаємо, що Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для України. Німеччина закупить додаткові боєприпаси до військової техніки, яка була передана Україні для боротьби зо окупантами.

Резніков повідав, як ЗСУ застосують касетні снаряди. Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив принципи використання касетних боєприпасів, яких дотримуватиметься наша держава.

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