До Leopard 2, Panzerhaubitze і Puma: Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для України

Німеччина закупить додаткові боєприпаси до військової техніки, яка була передана Україні для боротьби зо окупантами.

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Бундестаг схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для України/ колаж: Главред, фото: УНІАН, bundeswehr.de

Бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив рішення про закупівлю додаткових боєприпасів для України. Зокрема, нашій державі передадуть боєприпаси для САУ Panzerhaubitze 2000, основного бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міноборони ФРН. Зазначається, що прийняття такого рішення покликане забезпечити власні потреби Бундесверу, додатково підтримати Україну й оновити запаси боєприпасів, які вже були передані Києву.

У німецькому оборонному відомстві зазначили, що напад країни-агресорки Росії на Україну докорінно змінив рамки політики безпеки.

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"Це зумовлює необхідність закупівлі додаткових боєприпасів – для збройних сил Німеччини, а також для збройних сил України", – йдеться у заяві Міністерства оборони ФРН.

План закупівель передбачає:

фугасні боєприпаси калібру 155 мм для використання також з іншими артсистемами НАТО, такими як M777;

155-міліметрові фугасні снаряди для Бундесверу на заміну переданих Україні;

додатковий боєкомплект для 120-мм гармати танка Leopard 2;

додаткові боєприпаси для САУ Panzerhaubitze 2000 і бойової машини піхоти Puma (автоматична гармата калібру 30 мм) та навчальні боєприпаси калібру 7,62 мм до кулеметів MG3 і MG5.

Передача Україні касетних боєприпасів

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає від США касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ завдати якомога більше втрат армії агресорів з РФ. За словами Резнікова, касетні снаряди – визвольна зброя, яка допоможе звільняти тимчасово окуповані райони України і врятувати безліч українських солдатів.

Але після цього стало відомо, що три країни проти передачі касетних боєприпасів Україні. Рішення президента США Джо Байдена не підтримують у Німеччині, Британії та Іспанії. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок офіційно виказала невдоволення через те, що США хочуть передати Україні касетні боєприпаси.

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