Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29

Ці винищувачі Польща передала Україні в якості обіцяної військової допомоги.

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Польща передала Україні винищувачі МіГ-29 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Україна просить світових партнерів надати в якості військової допомоги західні літаки. Вони допомогли б військовим у знищенні ворога та звільненні окупованих територій. Стало відомо про те, що Польща передала Україні винищувачі МіГ-29. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє журналіст Defence24.pl Якуб Паловський у своєму Twitter.

Відомо про те, що Україна отримала 10 МіГів. Це польський міністр сказав під час свого візиту до Канади.

"Польща надала Україні 10 винищувачів МіГ-29", - йдеться в повідомленні.

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Польща передала Україні винищувачі МіГ-29 / скріншот

Винищувач МіГ-29 МіГ — 29 (за кодифікацією НАТО: Fulcrum — "точка опори") - радянський і російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Був розроблений в 1970-х роках в Дослідному конструкторському бюро імені А. і. Мікояна, передає Вікіпедія. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами і вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах у вільному просторі і на тлі землі, в тому числі в умовах перешкод, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію та проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Це - на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив військовий льотчик-інструктор Роман Світан, західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16. Він підкреслив, що у західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

Дивіться відео Главреда про те, яка зброя потрібна Україні для перемоги:

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