Сирський: ситуація на сході складна, росіяни наступають по всьому фронту

Командувач східним угрупуванням військ Олександр Сирський про ситуацію на фронті.

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Ситуація на сході складна, росіяни наступають по всьому фронту / колаж: Главред, фото: телеграм Сирський

Сьогодні, 10 грудня, Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів, які тримати оборону на східному напрямку. Про це командувач східним угрупуванням військ повідомив у своєму телеграм-каналі.

Командування проаналізувало обстановку і розглянуло варіанти того, як варто діяти далі.

За словами Сирського, ситуація на фронті залишається стабільно складною. Вся справа в тому, що окупанти наступають з усіх боків.

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"Оперативна ситуація на сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту", - каже Сирський.

Також під час наради, командувач східним угрупуванням та командири спільно вжили заходів для того, щоб забезпечити стійкість української оборони та зберегти життя українських воїнів. Крім іншого, приймалися рішення щодо раціонального використання боєприпасів.

Ситуація на сході України

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за останню добу на Бахмутському напрямку сили оборони відбили 14 атак ворога, на Авдіївському напрямку українські захисники утримують ворога, який не залишає спроб захопити місто і тисне з усіх строн, там воїни України змогли відбити 19 атак. В районі Мар'їнки при цьому відбили 8 ворожих атак.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська в складних погодних умовах посилюють наступ - хочуть прорватися вперед і отримати нові позиції до президентських виборів в Росії.

Також, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Заході Запорізької області. Окремо, ЗСУ успішно контратакували на захід від Работиного.

Крім іншого, Росія готує нові ІПСО найближчим часом, намагаючись максимально перешкодити наданню Заходом військової допомоги Україні. Серед іншого, РФ в Європі задіє місцевих популістів.

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